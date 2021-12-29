Elon Musk, dün bir kez daha Tesla hissesi sattı. Edinilen bilgilere göre bu satış kapsamında 934 bin civarı hisseyi elinden çıkaran iş insanı, bugüne kadar 16 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

Elon Musk, bir süredir elindeki Tesla hisselerini satıyor. Bunun nedeni, milyarder iş insanının Twitter'da başlattığı bir anket. Takipçilerine Tesla hisselerini satıp satmaması hakkındaki görüşlerini soran Musk, anketin sonucuna göre tüm hisselerinin yüzde 10'unu satmak durumunda kaldı. Bu da tamı tamına 17 milyon adet Tesla hisse lotu anlamına geliyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Elon Musk, satması gereken hisselerin neredeyse tamamını sattı.

Elon Musk, Twitter'daki anketten sonra Tesla hisselerini parça parça satmaya başlamıştı. Bunlardan sonuncusu, dün gerçekleştirildi. 1,02 milyar dolarlık satış gerçekleştiren Elon Musk, böylelikle elindeki 934 binden fazla Tesla hisse lotundan daha kurtulmuş oldu. Dün gerçekleştirilen satışla elden çıkarılan toplam hisse lotu sayısı, 15,6 milyon adede ulaşmış oldu.

Elon Musk, Tesla hisselerini neden satıyor?

ABD'de bir süredir tartışılan "milyarderler vergisi" diye bir tabir var. Öyle ki ABD hükümeti, milyarder hale gelmiş olmalarına rağmen vergi ödemekten kaçınan kişilere takılmış durumda. İşte bu isimlerden bir tanesi de Elon Musk. Musk da bu duruma karşı çıkıyor. Tepki göstermek amacıyla çeşitli açıklamalarda bulunan iş insanının söz konusu anketi başlatmasının nedeni de milyarderler vergisiydi.

Elon Musk, dün gerçekleştirdiği satışla verdiği sözü neredeyse tutmuş oldu. Muhtemelen bundan sonraki süreçte bir satış daha yapılacak ve bu mesele tamamen kapanmış olacak. Bu arada; Elon Musk'ın bugüne kadar sattığı hisse senetlerinin toplam değerinin 16 milyar dolara ulaştığını da belirtelim...