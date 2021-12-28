Elon Musk, Çinliler Tarafından Linç Ediliyor

Elon Musk, Çin'de bir kez daha sosyal medya lincine maruz kaldı. Bir süre önce Tesla nedeniyle eleştirilen Musk, şimdi de Starlink uyduları nedeniyle günah keçisi haline geldi. Çinli sosyal medya kullanıcılarına göre milyarder iş insanı, ABD'nin yeni silahı...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Elon Musk ve Tesla'nın Çin'in sosyal medyası Weibo'da büyük bir lince maruz kaldığından bahsetmiştik. Bu lincin nedeni, ülkede satılan bazı Tesla araçların sorunlu olması ve şirketin sorumluluğu üstlenmiyor olduğuna dair iddialardı. Şimdi yine benzer bir durum yaşandı. Elon Musk, bu kez de SpaceX nedeniyle Çin sosyal medyasında lince maruz kaldı.

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamalarda, Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından işletilen Starlink isimli uyduların Çin Uzay İstasyonu (Tiangong) için risk oluşturduğu ifade edildi. Hatta iddialara göre 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde iki kez çarpışmanın kıyısından dönüldü. Çin hükümetinin Elon Musk ve SpaceX'i Birleşmiş Milletler Uzay Ajansı'na şikayet ettiği de şimdilik doğrulanamamış bilgiler arasında yer alıyor.

Starlink uyduları için "uzaydaki çöp yığını" deniyor

Konuyla ilgili olarak başta Weibo olmak üzere, Twitter gibi platformlarda Starlink uydularının "uzaydaki çöp yığını" olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Elon Musk için de "ABD hükümetinin ve ABD ordusunun yarattığı yeni bir silah." ifadeleri kullanılıyor.

Uzayın bir çöplük haline geldiği zaten uzun zamandır tartışılan bir konu. Öyle ki yaşanan kazalar ve işlev kayıpları nedeniyle Dünya yörüngesinde 30 bin civarı enkaz bulunduğu, daha önceki dönemlerde de gündeme getirildi. Ancak bunun tamamının Elon Musk'ın üzerine yıkılması, kafaları karıştırıyor. Zira Çin hükümeti ile Elon Musk'ın arası uzun zamandır iyiydi. Ancak yaşanan son gelişmeler, bu durumun değiştiğini ortaya koymuş durumda. Çin hükümetinin Elon Musk düşmanlığının nedeniyse şimdilik bilinmiyor.