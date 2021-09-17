Starlink’in ‘Beta’ Sürümden Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Elon Musk, bir süredir yörüngeyi uydularla dolduran internet projesi Starlink'in beta sürümünden ne zaman çıkacağını açıkladı. Musk bu bilgiyi, her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden paylaştı.intern

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uydu interneti projesi Starlink, uzun süredir yörüngeye gönderilen çok sayıda uydu ve sunacağı internetin hızı ve kapsama alanıyla adından bolca söz ettiriyor. Bir süredir beta sürümüyle hizmet veren Starlink'in uydu sayıları arttıkça ve çalışmalar tamamlandıkça tüm dünyada kullanıma sunulacak. Ayrıca böylece hedeflenen hıza da ulaşılmış olacak.

Sunacağı yüksek internet hızıyla heyecan yaratan Starlink hakkında haliyle ne zaman beta sürümünden çıkacağına yönelik sorular var. Bu konuda Starlink cephesinden net bir açıklama gelmese de Elon Musk Twitter'da gelen bir soruya verdiği cevapla duruma açıklık getirmiş oldu.

Starlink önümüzdeki ay beta sürümünden çıkıyor:

Elon Musk'ın bir takipçisinin 'Starlink beta sürümünden ne zaman çıkacak?' sorusuna verdiği cevap 'önümüzdeki ay' oldu. Bu da beta sürecinde 50 MB/sn ile 150 Mbps arasında veri hızı sunan Starlink'in yakın zamanda vadettiği yüksek hızlara ulaşabileceği ve daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlayacağı anlamına geliyor.

Ancak tabii ki beta sürümü sonrası sürecin nasıl ilerleyeceğini ve Avrupa - Amerika dışındaki bölgelerde hizmetin ne oranda yaygınlaşacağını görmek için resmi ve detaylı bir açıklama beklememiz gerekiyor. Aslında Elon Musk yaz başında Starlink'in ağustos itibarıyla tüm dünyada kullanıma sunulacağını söylemişti ancak bu gerçekleşmedi. Haliyle önümüzdeki ay neler olup biteceğini de kestirmek pek mümkün değil, bekleyip göreceğiz.