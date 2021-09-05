Elon Musk'ın uydu tabanlı İnternet sağlama projesi Starlink, aylar önce müşterilerden depozito ücreti talep etmişti. Ödemeyi yapan birçok müşteri, hizmetin ne zaman kullanıma gireceğini sormak isteseler de Starlink'in müşteri hizmetlerine ulaşamıyorlar.

Uydu aracılığıyla hizmet verecek olan ve tüm dünyayı kapsama alanına alması beklenen Starlink projesinin hizmete girmesi için verilen sürenin sonuna doğru yaklaşılmakta. Proje için 100 dolarlık ödeme yapan müşteriler, hizmetin ne zaman kullanıma gireceğini ve kitlerinin ne zaman geleceğini sormak için müşteri hizmetlerine ulaşamamakta.

2021 yılının sonuna doğru hizmete girmesi beklenen projeye ödeme yapan müşterilerin Starlink'ten yeni bir e-posta alması bekleniyor. Bu e-posta ile müşterilerden bir tripod, WiFi yönlendiricisi, bir uçbirim ve aylık abonelik için 100 dolar dâhil olmak üzere toplam 499 dolarlık bir kit satın almaları istenecek.

Müşteriler SpaceX'e ulaşamıyor

Yılın üçüncü çeyreği yaklaşmasına rağmen müşteriler İnternet'e nasıl bağlanacaklarını hâlâ bilmiyorlar. 100 dolar ödeme yapan müşterilerden biri olan Keith Bosse, Starlink siparişini 25 Şubat'ta vermiş ancak kendisine herhangi bir dönüş yapılmamış. Bosse, müşteri hizmetleriyle de iletişime geçemediğini söylüyor.

Bosse, Insider'a verdiği demeçte, konuyla ilgili "Uzaya roket gönderiyorlar ama müşteri ilişkileri hizmetini nasıl vereceklerini bilmiyorlar. Starlink'in ne zaman kullanıma gireceğini anlayabilmek için bir dağıtım haritası sunulsa iyi olurdu." dedi.

'SpaceX'e sesli mesaj bıraktım ama dönüş yapılmadı'

Sipariş veren müşterilerden bir başkası olan Corey Gordon ise depozito ücreti olarak Mayıs ayında 129 Kanada doları (103 Amerikan doları) ödemiş. Gordon, yaşadığı durumu şöyle ifade ediyor: "Bir aydan uzun bir süre önce SpaceX'e ait bir telesekreter servisine birkaç ayrıntılı sesli mesaj bıraktım ama hâlâ dönüş yapılmadı."

Henüz kurulum kitini edinememiş müşteriler böyle sorunlar yaşarken kitin ulaştırıldığı müşteriler Starlink'e ulaşabildiklerini söylüyor. Massachusett'te yaşayan ve ismini açıklamayan bir müşteri, kiti aldıktan sonra Starlink'le bir problem hakkında görüştüğünü ve problemin birkaç gün içinde çözüldüğünü belirtti.