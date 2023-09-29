Elon Musk, Teknofest hakkında X (Twitter) üzerinden bir açıklama yaptı. Musk, önümüzdeki yıl etkinliğe katılacağını ifade etti.

X (Twitter), SpaceX ve Tesla gibi teknoloji devlerinin başındaki milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'de bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı, bu görüşme sırasında Musk’ı Teknofest’e davet etmişti.

Musk’ın şu an İzmir’de devam eden etkinliğe gelip gelmeyeceği ise bilinmiyordu. Ünlü iş insanı, geçtiğimiz dakikalarda konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Musk, Teknofest’e seneye katılacağını açıkladı:

“Teknofest’te yarışan tüm takımları tebrik ederiz! Daveti için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye’deki diğer yatırım fırsatlarını konuşmayı dört gözle bekliyorum”

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Elon Musk, X üzerinden Teknofest’e dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı. Musk, eklediği açıklamada Teknofest’te yarışanları tebrik ederken Erdoğan’a teşekkür etti. Devamında ise etkinliğe seneye etkinliğe katılacağını aktardı. Ayrıca Türkiye’deki yatırım fırsatları için konuşmayı beklediğini de ekledi.

Şu sıralarda İzmir’de gerçekleştirilen Teknofest, 1 Ekim 2023’e kadar devam edecek.

Erdoğan'dan Musk'a yanıt geldi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a X üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle, ülkemize ve insanlığa birçok alanda büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle..."