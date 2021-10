Elon Musk, Almanya'da gerçekleştirilen GigaFest etkinliğinde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Berlin'de kurulan fabrikaya ilişkin konuşan Musk, bu fabrikada bira üretileceğini açıkladı. Tesla'nın üreteceği ve özel bir şişe tasarımıyla piyasaya sürülecek bira, "Gigabeer" olarak isimlendirilecek.

Kurduğu her cümleyle, attığı her adımla ve yaptığı her hareketiyle gündem olan milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir açıklama yaptı. Şirketin Berlin'deki fabrikasında gerçekleştirilen "GigaFest" isimli etkinlikte konuşan Musk, bu devasa fabrikada bira üretimi yapılacağını duyurdu. Evet yanlış duymadınız; Tesla, Berlin'deki "giga" fabrikasında bira üretecek. Peki neden?

Tesla'nın Berlin'deki fabrikası, yaklaşık olarak 10 bin kişiye iş imkanı tanıyacak. Elon Musk da yaptığı açıklamalarda burada çalışacak kişilerin hayatlarını nasıl kolaylaştıracaklarını ve iş hayatını hayatını nasıl eğlenceli bir hale getireceklerinden bahsediyordu. Bu bağlamda; fabrikanın içerisine küçük çaplı bir metro ağı kurduklarını belirten Musk, fabrikanın duvarlarının ise sokak sanatçıları tarafından dizayn edileceğini, tüm duvarların grafitilerle doldurulacağını söyledi. Kurduğu bu cümlelerden sonra "Bir de bira içeceğiz" diyen Elon Musk, fabrikada üretecekleri biraların koyulacağı özel tasarım şişeleri de gösterdi.

Tesla'nın bira şişeleri işte böyle görünecek

Tesla, piyasaya süreceği biraya "Gigabeer" ismini verdi. Ayrıca şirket, bira şişelerinin tasarımında Berlin'de de üreteceği Cybertruck isimli pick-up modelinden esinlenmiş gibi görünüyor. Görünen o ki şirket için içerikten çok, tasarım ön plana çıkmış durumda. Peki Elon Musk'ın şirketi neden böyle bir şey yapacak? İşte bu sorunun cevabı tam olarak, Elon Musk'ın canı öyle istediği için...

Elon Musk'ın Tesla üzerinden hayata geçirdiği ilk garip proje, bira üretmek değil. Şirket daha önce de benzer bir çalışma yaptı ve şirkete ait tekilaları piyasaya sürdü. O dönemlerde de çok konuşulan olayı etkileyici kılan esas şey, Tesla'nın tercih ettiği şişe tasarımıydı. Ayrıca zamanında alev silahı gibi ilginç ürünler de piyasaya süren Elon Musk, bu yüzden bira konusunda da kimseyi şaşırtmadı.