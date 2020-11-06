Elon Musk'ın 2018 yılında yaptığı bir şaka, 2 yıl sonra gerçek oldu. Elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla, an itibarıyla tekila satmaya başladı. 250 dolar fiyatlı tekila, ABD'deki bazı eyaletlerde satın alınabiliyor.

Elektrik motorlu otomobil sektörünün bir numaralı ismi Tesla'nın kurucu ismi Elon Musk, 2018 yılında garip bir çıkış yapmıştı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırmayı başaran Musk, Tesla'nın iflas ettiğini söylemişti. Olayı daha da dramatize etmek için bir de fotoğraf paylaşan Musk, kendisinin şişelerce "Teslaquilla" içip, bir Model 3 başında ağlarken sızıp kaldığını söylemişti. Ancak bunlar, sadece 1 Nisan şakasından ibaretti...

Yaşanan son bir gelişme, 2 yıl önce 1 Nisan şakası olarak karşımıza çıkan "Teslaquilla" isminin artık gerçek bir ürün haline geldiğini gözler önüne seriyor. Çünkü şirket, resmi internet sitesi üzerinden oldukça ilginç bir ürün satmaya başladı. Bu ürün, alkollü bir içki olan tekila. 750 ml'lik şişelerde satılan Tesla markalı tekila, şişeleriyle de bugüne kadar görülmemiş türden.

Karşınızda, Tesla'nın resmen satışa sunduğu tekila

Etkileyici tasarıma sahip şişe, "Nosotros Tequila" isimli bir şişe üreticisi tarafından Tesla için özel olarak oluşturuldu. Elektriğin simgesi olarak da bilinen yıldırım emojisine benzeyen şekilde tasarlanan ve oldukça şık bir yapıya sahip olan şişe, Tesla'nın logosunu da barındırıyor.

Tesla tarafından piyasaya sürülen tekila, an itibarıyla şirketin internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ancak şirket, daha çok tüketiciye ulaşabilmek adına her müşterinin, maksimum iki şişe tekila alabilmesine izin veriyor. Ayrıca bu tekilaları satın alabilmek için 21 yaşını doldurmuş olarak gerekiyor. Türkiye'yi bir kenara bırakın, ABD'deki bazı eyaletlerde bile satın alınamayan tekilanın teslimatlarının, 2020 yılı sonunda başlayacağı ifade ediliyor. Tesla'nın tekilasını satın alacak tüketicilerin, 250 dolar ödemeleri gerekiyor.