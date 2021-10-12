Elon Musk Mars'ta Tesla Fabrikası Kurmak İstediğini Açıkladı

Açıkladığı hayalleriyle gündeme gelip bunları gerçekleştirmek için de boş durmayan ünlü milyarder Elon Musk, Mars’a dair yeni bir hayalini açıkladı. Açıklamaya göre Musk, ölmeden önce en azından bir tane Tesla fabrikasının da Mars’ta olduğunu görmek istiyor.

Dünyaya yayılan et restoran zinciriyle bildiğimiz Nusret Gökçe, yakın zamanda “Uzaya ilk restoranı ben açacağım” ifadeleriyle gündeme gelmişti. Peki Elon Musk bu iddialı açıklamaların altında kalır mı? Merak etmeyin, kalmadı.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, bu iki şirketin nimetlerinden faydalanarak atmak istediği sıra dışı adımı açıkladı. Açıklamaya göre Musk, Mars’a Tesla fabrikaları kurmak ve ölmeden önce Kızıl Gezegen’de Tesla imal edildiğini görmek istiyor.

"Ölmeden önce Mars’ta bir Tesla fabrikası görmek isterim"

Daha önce Mars’ı kolonileştirmek üzere plan ve hayalleri olduğunu defalarca açıklayan Elon Musk, yakın zamanda ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen hissedar toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder, seyircilerden Tesla'nın gezegen dışında ne zaman araç üreteceğine dair bir soru aldı. Dünya dışında fabrika fikrinin yakın zamanda hayata geçmeyeceğini ifade eden Musk, böyle bir ihtimalin yine de olduğunu söyledi.

Tesla’nın şu an üçü ABD’de ve biri Çin’de olmak üzere 4 üretim tesisi bulunuyor. Biri Texas’ta ve biri Almanya başkenti Berlin’de olmak üzere 2 adet tesis de üretime geçmek üzere inşaat aşamasında. Elon Musk’a göre "Tesla'nın ilk gezegen dışı fabrikasının yıllarca gerisindeyiz". Ancak gelecekte neden olmasın? Ünlü milyarder, arabalarını Mars’ta üretmeye yönelik arzusunu şu sözlerle açıklıyor: "Yani, ölmeden önce bir tanesini görmek isterim. Harika olur. Ben ölmeden önce 40 yıl içinde kurabilsek harika olur."