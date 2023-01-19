Elon Musk, bugüne kadar karşılaştığı en ciddi davalardan bir tanesiyle karşı karşıya. Elon Musk'ın 2018 yılında yaptığı bir paylaşımın, Tesla hissedarlarında 1 milyar dolardan fazla zarara yol açtığı ileri sürülüyor. Elon Musk'ın davayı kaybetmesi, iş insanının başını epey ağrıtacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın 2018 yılında attığı bir tweet nedeniyle hakkında açılan davada ilk duruşma gerçekleştirildi. Elon Musk'ın avukatlarının "önemsiz" olarak lanse ettikleri paylaşımın, sıradan yatırımcılara milyarlarca dolar kaybettirdiği ifade ediliyor. Davaya müdahil olan Tesla hissedarları, Elon Musk'tan 1 milyar doları aşan tazminat talebinde bulunuyorlar.

Elon Musk, 2018 yılındaki paylaşımında Tesla hisselerini 420 dolar karşılığında satın almayı düşündüğünü ve hatta bunun için finansman sağladığını, başka bir deyişle fonların güvence altına alındığını belirtmişti. İşte bu açıklamaya güvenerek işlem yapan Tesla hissedarları, Elon Musk'ın yalan söylediğini, Tesla'yı satın almadığını ve bunun sonucunda da milyar dolar seviyesine ulaşan para kaybı yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Elon Musk'ın avukatlarına göre yaşanan olay "yanlış kelime seçimi"nden ibaret

Duruşmada Elon Musk adına savunma yapan avukatlar, söz konusu paylaşımın önemli olmadığını, Elon Musk'ın söz konusu açıklamayı yaparken yanlış kelimeler seçtiği için böyle bir şey yaşandığını ifade ediyorlar. Ancak davacı taraf avukatlarına göre durum farklı. Buna göre Elon Musk, söz konusu paylaşımı bilinçli olarak yaptı ve Tesla hisselerinde dengesizlik yaşanmasına neden oldu. Örneğin; Glen Littleton isimli davacı, yapılan açıklama nedeniyle kararsız kaldığını, neticede 3.5 milyon dolar para kaybı yaşadığını söylüyor.

Elon Musk, parasıyla birlikte itibarını da kaybedebilir!

Elon Musk, San Francisco'da açılan davayı kaybetmesi durumunda oldukça sıkıntılı bir sürecin içerisine girecek gibi görünüyor. Zira 1 milyar dolar tazminat, yenilir yutulur seviyede değil. Üstelik olaylar bundan ibaret de değil. Davanın kaybedilmesi durumunda Elon Musk'ın itibar kaybı da yaşayacağına inanılıyor. Bunun nedeni, Elon Musk'ın zaman zaman dikkat çeken çıkışlar yapıyor oluşu. Hatırlayanlar vardır; kurduğu bir cümle, Dogecoin fiyatlarını uçurmaya yetiyordu.

Bu arada; ABD'deki davanın Elon Musk'la ilgili çarpıcı bir gerçeği gündeme getirdiğini söylemek gerek. Musk'ın avukatları tarafından yapılan açıklamalara göre iş insanı, Tesla'yı gerçekten satın almak istedi. Hatta Suudi Arabistan'dan da destekçiler buldu. Ancak Suud yatırımcıların geri adım atması, Elon Musk'ın söylediklerini yutmasına neden oldu.

Davanın ilerleyen dönemlerinde, Elon Musk'ın da savunma yapması bekleniyor. Musk, o savunma sırasında muhtemelen konuyu izah edecek, paylaşımın ne amaçla yapıldığını açıklayacaktır. Burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer Elon Musk rest çeker ve tahkikat sonucunda paylaşımın bilinçli yapıldığı sonucuna ulaşılırsa, bu kez hissedarların toplam zararının ne olduğu meselesi gündeme gelecek. İşte o zaman, dudak uçuklatan rakamları konuşmamız oldukça olası.

Elon Musk'ın 2018'deki paylaşımına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Tesla'yı özel olarak 420 $'a almayı düşünüyorum. Finansman sağlandı. Hissedarlar, hisselerini 420 dolardan satabilir veya ellerinde tutmayı tercih edebilirler...