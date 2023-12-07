Elon Musk, katıldığı bir programda en ucuz Tesla olacak Model 2 hakkında açıklamalarda bulundu. Musk, bu modelin "akılları baştan alacağını" söylüyor.

Elektrikli otomobil sektörünün devi Tesla, son dönemde farklı pazarlara geçiş yapıyor. Yeni ülkelerde yatırımlar yapan, farklı pazarlarda da resmî olarak temsilci bulundurmaya başlayan firma, şimdi de daha uygun fiyatlı modeller üretmeye hazırlanıyor.

Sandy Murro'yla röportaj yapan Elon Musk, "Düşük maliyetli, yüksek miktarda üretilebilecek bir elektrikli otomobil üzerinde çalışıyoruz." dedi. Bu model, sektör analistleri tarafından sıklıkla "Model 2" olarak tanımlanıyor.

Tesla, ucuz bir model çıkarmaya hazırlanıyor

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Musk, "Bu arabayla birlikte üretimde ortaya koyacağımız devrim akılları baştan alacak. Daha önce hiçkimsenin gördüğü bir araba üretim hattına benzemiyor." ifadelerini kullandı. Üretim teknolojilerinin dünyadaki herhangi bir otomobil üretim tesisinden çok daha gelişmiş olacağını söyleyen Musk, üretimin Tesla'nın Austin, Texas'taki tesislerinde yapılacağını söyledi. Daha sonra da Meksika'daki fabrikada üretim devam edecek. Bu üretim için tesislere ek binalar yapılacak.

Munro'ya göre ucuz bir Tesla, piyasadaki rekabette rakip firmalara ciddi bir zarar verebilir. Munro, böyle bir araç üretmesi durumunda Tesla'nın her dakika araba satacağını ve rakiplerini zor durumda bırakacağını söylerken, yeni modelin Volkswagen Beetle gibi herkesin alabildiği bir halk otomobili olabileceğinin altını çizdi.

Editörün notu: İçten yanmalı motorlara sahip otomobilleri şöhrete kavuşturan, otomobil sektöründe üretim mantığını değiştiren bir model örnek verilecekse bu model VW Beetle değil, Ford Model T olabilir. Uygun fiyatlı ve devrimsel bir elektrikli model, genel anlamda beklenen elektrikli otomobillere geçişi mümkün kılabilir.