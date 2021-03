Elon Musk, Tesla'yı Game of Thrones'a Çevirdi

Elon Musk bugün yepyeni bir unvanla gündeme damgasını vurdu. Tesla’nın CEO ve CFO unvanlarına yenileri eklendi. Technoking of Tesla unvanını alan Elon Musk, CFO’suna verdiği unvan ünlü dizi Game of Thrones’u hatırlattı.

Son dönemde yaptığı Bitcoin hamleleriyle piyasayı neredeyse manipüle eden Elon Musk, unvanlarına unvan ekleyerek tabiri caizse “küçük şımarıklıklar” yapıyor. Dogecoin ve Bitcoin konusunda attığı tweetlerle kripto para dünyasını sarsmaya devam ederken son günlerde adı davalarla gündeme gelmişti. Bugün yaptığı hamleyle kendine dava açanlara adeta ben buradayım mesajı veren Musk, esprili göndermesiyle de eleştirileri umursamadığını beyan etmiş oldu.

Dünyanın birçok zengin ismi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan “Bitcoin ve kripto paralar” konusunda herkesten farklı düşünen Musk’ın Bitcoin vizyonu sayesinde birçok kişi oldukça kar etmiş durumda.

Master of Coin’in doğuşu:

Technoking of Tesla olan Elon Musk, şirketinin CFO’su Zach Kirkhorn’un unvanını da Master of Coins olarak değiştirdi. Game of Thrones’da bu unvana sahip herkesin başına mutlaka bir şey geldiğini unutmamak gerekli. Tesla’nın ABD’deki piyasa regülatörü SEC’e yaptığı bildiride bu unvanlar resmen geçerli oldu.

Bu arada Elon Musk ve Zach Kirkhorn, CEO ve CFO görevlerine devam edecekler. Musk’ın son dönemde yeni bir kripto para birimi kuracağı konuşuluyor. Aynı zamanda şirketlerinin kripto para yatırımları da yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Bill Gates’in her fırsatta “Elon’ın çok parası var. Bitcoin’lerin aşağı ya da yukarı gitmesi onu endişelendirmez. Ama sizin az paranız varsa dikkatli olun” dediğini de hatırlatmak gerekli. Master of Coin göndermesi oldukça sevimli dursa da ilerleyen günlerde Bitcoin piyasasında neler olacak, hep beraber göreceğiz.