Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla'nın SolarCity satın alımında şirket hissedarlarına eksik bilgi verdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Hissedarlar, Musk'ın 1,2 milyar dolar değerindeki hisse haklarından vazgeçmesini talep ediyor.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, güneş panelleri ve yenilenebilir enerji sistemleri üreten SolarCity'nin satın alımında Tesla hissedarlarını ve yatırımcılarını yanılttığı gerekçesiyle dava edildi.

ABD'nin Delaware eyaletinde görülecek davada Tesla hissedarları, CEO Musk'ın SolarCity'yi Tesla bünyesine katarken kendilerine eksik bilgi verdiğini, söz konusu şirketin aslında iflasın eşiğinde olduğunu iddia ediyor.

Musk, davayı kaybederse 1,2 milyar dolar kaybedecek:

Elektrikli otomobil sektörünün hâkimi olan Tesla'nın CEO'su Musk, SolarCity davasını karşı tarafın kazanması durumunda 1,2 milyar dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Milyarder isim, geçtiğimiz yıllarda da Twitter paylaşımları ve İngiliz dalgıç Vernon Unsworth'e hakaret ettiği gerekçesiyle hâkim karşısına çıkmıştı.

Tesla'nın SolarCity'yi 2016 yılında 2,2 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından Elon Musk, daha önce yatırımcılara ait olan Tesla'nın 2,2 milyon hissesine sahip olmuştu. Tesla hisse senetleri şu anda Amerikan borsalarında 570 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu da ünlü CEO için 1,2 milyar dolara denk geliyor. Tesla yatırımcıları, Musk'ın bu hisse senetleri haklarından vazgeçmesini talep ediyor.

SolarCity hissesine sahip olan Tesla yöneticileri 60 milyon dolarlık davayı kaybetmişti:

SolarCity'nin satın alınmasına onay veren Tesla'nın diğer yöneticileri, geçtiğimiz ocak ayında görülen davada, yanlış bir şey yapmadıklarını beyan ederek yatırımcılara 60 milyon dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmişti. Bu para, sigorta firması tarafından karşılandı.

Bununla birlikte Tesla hisselerinin 2016'daki SolarCity devrinden sonra yaklaşık üç kat artması, davada Elon Musk'ın elini güçlendiren en önemli nokta oluyor. Musk, SolarCity'nin firma olarak düşüş yaşadığını çünkü şirket çalışanlarının Tesla'ya kaydırılarak şirketin en çok satan modeli olan Model 3 araçlarının üretim ve tasarlanmasında kullanıldığını ifade ediyor. Ünlü CEO ayrıca güneş enerjisi yatırımının da değer kaybetmediğini belirtiyor.

Şu anda Elon Musk, SolarCity'nin en büyük hissedarı konumunda bulunurken, Musk'ın kuzenleri de firmanın kurucuları ve hisse sahipleri arasında yer alıyor. Ayrıca bazı Tesla yöneticilerinin de şirkette hisse payı bulunuyor.