Elon Musk, Twitter'da "cis" ve "cisgender" kelimelerinin hakaret olarak kabul edildiğini duyurdu. Bu kelimeler, doğduğundaki cinsiyeti ile cinsiyet kimliği aynı olan kişiler için kullanılıyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter’ı satın aldığı günden beri platformda yaptıklarıyla gündeme geliyordu. Bugün ise Musk’ın, CEO’luk görevini yakın zamanda Linda Yaccarino’ya bıraksa da uygulamada kararlar almaya devam ettiği görüldü.

Musk, paylaştığı bir tweet’te Twitter’ın yeni bir politikasını paylaştı. Buna göre cinsiyetle alakalı olan “cis” ve “cisgender” kelimeleri artık platformda hakaret olarak kabul edilecek ve yasak olacak. Bu terimler, doğdukları cinsiyetle cinsiyet kimliği eşleşen kişilere deniyor. Örneğin bir kişi kendini kadın olarak tanımlıyorsa ve doğduğunda da kadınsa bu terimin kapsadığı kişiler arasına giriyor.

Musk’a göre bu terimleri kullananların hesapları geçici olarak askıya alınacak

Musk, terimin hakaret olarak kabul edildiğini şu ifadelerle açıklarken kullananlara ne olacağını da duyurdu: “Herhangi bir hesaba yönelik tekrarlanan, hedefli tacizler, taciz eden hesapların geçici olarak askıya alınmasına neden olur. “cis” ve “cisgender” kelimeleri bu platformda hakaret olarak kabul edilir”

Ünlü milyarderin bu açıklaması, James Esses isimli bir hesabın gönderisine cevap olarak geldi. Cinsiyet kimliklerine inanmadığını söyleyen Esses, “cis” kelimesini reddettiğini ve böyle çağrılmak istemediğini belirtmişti. Devamında ise trans aktivistlerden kendisine bu kelimeleri içeren birçok mesaj gönderildiğini ifade etmişti.

Elon Musk, trans topluluğuna karşı olmasıyla biliniyor. Bu yüzden de böyle bir hamle yapmış olabileceği düşüncesi var. Bazı kullanıcılar, Twitter’ın trans bireyler için yanlış terimlerin kullanılmasına özgürce izin verdiğini vurgulayarak Musk’ı ikiyüzlülük ile suçluyor.

Ayrıca, belli kelimeleri hakaret olarak nitelendirmenin ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyenler de var. Bilindiği üzere Musk, sürekli olarak Twitter’da ifade özgürlüğü olması gerektiğini savunuyordu. Musk’ın, kendisini babalıktan reddeden Vivian Jenna Wilson isimli bir trans kızının olduğunu da eklemeden geçmeyelim.