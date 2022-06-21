Elon Musk'ın 18 yaşına giren transseksüel çocuğu Xavier Alexander Musk, isim ve cinsiyet değişikliği için mahkemeye başvurdu. Babasıyla olan tüm bağını koparmak istediğini söyleyen genç, annesinin soyadını alacak.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın çocuklarından biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce 18 yaşına giren Xavier Alexander Musk'ın ismini ve cinsiyetini değiştirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Transseksüel olduğu bilinen Xavier Alexander Musk'ın "Biyolojik babamla hiçbir şekilde birlikte yaşamıyorum ve onunla ilişkili olmak istemiyorum." dediği öğrenildi.

Elon Musk'ın 2008 yılında boşandığı eski eşi Justine Wilson'dan çocuğu olan Xavier Alexander Musk, neden böyle bir karar verdiğine dair detaylı bir açıklama yapmadı. Benzer bir şekilde, Elon Musk'tan da konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Xavier Alexander Musk, mahkemenin sona ermesi ile kimliğindeki erkek yazısını kadın olarak görmeye başlayacak. Ayrıca Xavier'in adı ve 'Musk' soyadı da değişecek.

Baba ile çocuk arasındaki gerginliğin nedeni siyasi görüş olabilir

Xavier'in bu kararının ardında Elon Musk'ın pek de LGBT bireyleri destekleyen bir isim olmaması yatıyor olabilir. Hatta milyarder iş insanı, birkaç hafta önce Twitter'da bir paylaşım yapmış ve LGBT topluluğunu kızdırmıştı. Üstelik Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'yi desteklediğini açıkça dile getirmiş olan bir isim. Cumhuriyetçi Parti, ABD'de LGBT haklarını kısıtlayan bazı yasa tasarılarını gündeme getirmişti. İşte baba ile Xavier Alexander Musk arasındaki gerginliğin nedeninin bu olabileceği düşünülüyor.

Xavier Alexander Musk'ın bundan sonraki süreçte hangi ismi ve soyadı kullanacağını merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; Xavier Alexander Musk'ın yeni soyadı, annesinin soyadı olan Wilson olacak. İsimse Vivian Jenna olarak değiştirilecek.