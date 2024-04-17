Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı ankette "Vine geri gelsin mi?" diye sordu.

Elon Musk öncesinde X'in adı Twitter idi. Twitter'ın Twitter olduğu zamanlarda da tıpkı Facebook gibi Twitter da farklı markaları ve platformları çatısı altında toplamayı amaçlıyordu. Bu markalardan biri de Vine idi. Twitter, 2017 yılının Ocak ayında artık para kazandıramayan ve kullanıcı kaybeden Vine'ın fişini çekmişti.

Elon Musk, Twitter'ı alıp X'e çevirirken aslında firmanın tüm varlıklarını almıştı ve bu varlıklar arasında Vine da yer alıyordu. Popüler milyarder, X'te yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Musk bir anket gönderisi oluşturup "Vine geri gelsin mi?" diye sordu.

Katılımcılar Vine'ı görmek istiyor

"Vine geri gelsin mi?"

Elon Musk'ın anketinde, bu haberin yapıldığı sırada "Evet" oyu %70,5'le önde idi. Ankete ise 441 bin 610 kişi katılım göstermişti. Bu anketin sonucu, son dönemde kullanıcı sayısını artırmak ve daha çok reklamveren çekmek isteyen Musk'ı da harekete geçirebilir.

Geçmişte sadece 6 saniyelik video konseptinden inatla ayrılmayan ve para kazanma yöntemleri geliştirmekte de zorlanan Vine, Elon Musk'ın yönetimi altında daha farklı bir havaya bürünebilir, yapılacak değişiklikler ile TikTok'a rakip bir platforma dönüşebilir gibi duruyor.

Vine konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Geri dönmesini ister miydiniz?