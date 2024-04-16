TikTok, ABD'li bilet şirketi AXS ile iş birliğine gitti. Belli ülkelerdeki kullanıcılar, bu anlaşma kapsamında çıkarılan özellikle direkt olarak uygulama üzerinden dünya çapındaki etkinliklere bilet alabilecek.

TikTok, son zamanlarda kullanıma sunduğu yeni özellikleriyle artık sadece bir kısa video platformu olmaktan çıkmıştı. Artık alışveriş yapmaktan fotoğraf paylaşmaya kadar birçok farklı işlev uygulama üzerinden hâlledilebiliyor. Bugün gelen bir açıklama ise çok kullanışlı olabilecek bir şeyin daha ekleneceğini gösteriyor.

TikTok, ABD merkezli bilet şirketi AXS ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklık, kullanıcıların direkt uygulama üzerinden istedikleri etkinliklere bilet almasını sağlayacak. Aslında platformun geçen yıl başka bir bilet şirketi olan Ticketmaster ile anlaştığını belirtelim. O anlaşma da benzer bir özelliği getirmişti. AXS iş birliği ise platform üzerinden bilet alma yollarına alternatif getirmiş oldu. Böylece kullanıcılar, daha fazla organizasyon için bilet alabilecek.

Şimdilik sadece belli ülkelere açıldı

AXS ortaklığında çıkarılan bilet alma özelliği, tüm dünyadaki etkinliklere bilet almaya yarayacak. Ancak şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, İsveç ve Avustralya’da sunuldu. Diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Bu özellikle bilet almak da çok kolay olacak. Kullanıcılar, videoların üzerinde beliren kısma basarak bilet alabilecekler. Aynı zamanda sanatçıların profillerinde de bilet almaya yarayan bölüm bulunacak. Bu kısımlara basıldığında AXS’e yönlendirilecekler.

TikTok, özelliğin aynı zamanda sanatçıların da işine yarayacağını söylüyor. Sanatçılar, videolarına AXS linkeri ekleyerek konserlerinin veya başka etkinliklerinin reklamlarını yapabilecekler. TikTok’un özellikle müzik ve sanatçı keşfetme konusunda çok öne çıktığını biliyoruz. Bu yüzden bilet alma özelliği herkesin işine yarayacaktır. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

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