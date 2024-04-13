Aykut Elmas, Berkcan Güven, Halil İbrahim Göker, Sina Özer, Enes Batur, Eylül Öztürk, Halil Söyletmez, Hakan Hepcan… Hiç şüphesiz bu isimleri duyunca aklınıza gelen ilk şey “Vine”dır. Peki milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu platform, ne oldu da bir anda yok oldu?

Vine’ı en popüler platformlardan biri hâline getiren, yukarıda saydığımız yerel fenomenler; çeşitli mizah içerikleri üreterek tüm Türkiye’de tanınır hâle geldiler.

Ancak global ölçekte tüm fenomenlerin yaşadığı bir problem vardı. Bu da yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olan Vine’ın sonunu getiren en büyük etkendi.

En büyük sebebe gelmeden önce Vine’ın batışındaki diğer etkenlere bakalım.

Hatırlarsanız Vine’daki videoların süresi maksimum 6 saniye olabiliyordu. Her ne kadar bu özelliğiyle popüler olsa da içerik üreticileri daha fazlasına da ihtiyaç duyuyordu.

Şirket ise bu değişime gitmeyi reddediyordu ve reddettikçe TikTok ve Instagram gibi, 15 saniyeye kadar video kaydetme olanağı tanıyan rakip uygulamalar tarafından bir adım daha geriye atılıyordu. Hatta Facebook, kendi video içeriklerini öne çıkarmak için Vine içeriklerini kendi platformunda yasaklamıştı.

Fenomenler, uygulama üzerinden para kazanamıyorlardı.

Şimdiki adıyla X, eski adıyla Twitter’da henüz video yokken, Twitter’a video içeriklerinin getirilmesini sağlayan diğer platformlar vardı. Vine da bu platformlardan biriydi ve Vine’ın bu kadar ses getireceğini tahmin etmemişlerdi.

Hatta şirketin itiraf ettiğine göre Vine’dan bir gelir elde etme amaçları bile yoktu. Sadece, diğer 3. taraf şirketlerde olduğu gibi, video işlevini yerine getirmesini bekliyorlardı. Elbette bu sonsuza dek böyle süremezdi ve Twitter gibi bir sosyal medya platformunun kendi video destekli içeriklerini getirmesi lazımdı.

2015 yılında ise Twitter, farklı bir politika izlemeye yönlendi. Daha fazla kâr elde etmek için çalışanlarını işten çıkardılar. Yeni CEO’lar gelip gidiyordu ve Twitter da batış yoluna girmişti.

Vine’ı batıran asıl şey ise 2016 yılında yaşandı.

Vine’ı köklü bir marka hâline getiren fenomenler, hiç para kazanamamaktan şikâyetçiydi hâliyle. Shawn Mendes, Lele Pons ve Paul kardeşler gibi ünlü Vine içerik üreticileri artık çektikleri her video başına ücret talep ediyorlardı. Twitter da kötü bir dönemde olduğundan bu ücretleri karşılayamayacağını aktardı.

E hâl böyle olunca fenomenler de gelir elde edebilecekleri başka platformların arayışına geçti ve Vine, daha da geri plana atıldı. 20 Ocak 2017’de ise Twitter, Vine’ın kapanacağını resmî olarak açıkladı. İşte koca bir devir bu şekilde son buldu.

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