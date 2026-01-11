7'den 70'e Herkesin En Az Bir Kez Duyduğu, Tarihin En Büyük Hacker Grupları

Birçoğumuzun adını duyduğunda bile çekindiği fakat yaptıklarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam eden hacker gruplarını sizler için bir araya getirdik.

İnternet dünyasında her gün yeni bir siber saldırı haberi duyuyoruz, peki bu işlerin arkasında kimler var hiç düşündünüz mü? Genellikle filmlerde gördüğümüz o karanlık odalarda kapüşonlu, yalnız takılan bilgisayar dahileri gerçeğin sadece küçük bir kısmı çünkü asıl büyük olaylar organize olmuş devasa ekiplerin elinden çıkıyor.

Devlet sırlarını ifşa etmekten banka hesaplarını boşaltmaya kadar dijital dünyanın altını üstüne getiren bu topluluklar, bazen politik bir amaç güdüyor bazen de sadece kaos yaratmak ya da para kazanmak istiyor. Biz de bugün, her ne kadar eylemlerini tasvip etmiyor olsak da yaptıklarıyla tarihe geçen, siber güvenlik uzmanlarına fazla mesai yaptıran ve dijital dünyayı kökten değiştiren o meşhur hacker gruplarının hikâyelerini sizler için bir araya getirdik.

Herkesin tanıdığı o ekip: Anonymous

Hacker denilince akla gelen ilk isim şüphesiz Anonymous grubudur. Bu ekip aslında belirli bir lideri veya merkezi olmayan, dünyanın dört bir yanına dağılmış bir "hacktivist" topluluğu olarak biliniyor. Guy Fawkes maskesiyle özdeşleşen grup, genellikle sansüre karşı duruşları ve internet özgürlüğünü savunmalarıyla tanınıyor. Sadece web sitelerini çökertmekle kalmıyorlar, aynı zamanda toplumsal olaylarda da dijital güçlerini kullanarak ses getiriyorlar.

Sony’ye yaptıkları saldırılar, çeşitli hükûmet sitelerini devre dışı bırakmaları ve hatta terör örgütlerine karşı dijital savaş açmaları onları en çok bilinen hacker grubu hâline getirdi.

Kuzey Kore’nin dijital ordusu: Lazarus Group

Eğlence ve protesto amaçlı hack olaylarını bir kenara bırakırsak işin rengi Lazarus Group ile tamamen değişiyor. Kuzey Kore hûkümetiyle bağlantılı olduğu düşünülen bu grup, siber suç dünyasının en tehlikeli ve en organize yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Onları dünya sahnesine taşıyan olay ise Sony Pictures'a yaptıkları devasa saldırıydı.

Şirketin vizyona sokacağı bir filmden rahatsız olan grup, şirketin tüm verilerini sızdırarak büyük bir kaosa neden olmuştu ancak Lazarus sadece film şirketleriyle uğraşmıyor, aynı zamanda dünya genelindeki bankalara ve kripto para borsalarına saldırarak milyonlarca dolarlık hırsızlıklar yapıyorlar. Kısacası onlar için dijital dünya, ülke ekonomisine katkı sağladıkları bir gelir kapısı gibi işliyor.

Casusların kâbusu: The Shadow Brokers

Siber dünyada dengeleri değiştiren bir diğer gizemli grup ise The Shadow Brokers. Bu ekibin yaptığı şey, sıradan bir site hacklemekten çok daha fazlasıydı. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) bağlı olduğu iddia edilen Equation Group’un geliştirdiği çok gizli siber silahları çalıp internete sızdırdılar. Bu, bir hırsızın polis karakolunu soyup silahları halka dağıtması gibi bir şeydi.

Sızdırdıkları bu araçlar, daha sonra dünya genelinde hastaneleri, fabrikaları ve devlet dairelerini kilitleyen WannaCry gibi fidye yazılımlarının temelini oluşturdu. Kim oldukları hâlâ tam olarak bilinmese de ellerindeki verilerle siber güvenlik dünyasını yıllarca diken üstünde tutmayı başardılar.

Genç ve tehlikeli: Lapsus$

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ve siber güvenlik devlerini şaşkına çeviren Lapsus$, nispeten yeni ama oldukça etkili bir grup. İlginç olan ise bu grubun üyelerinin çoğunun henüz reşit bile olmayan gençlerden oluştuğunun düşünülmesi. Buna rağmen Microsoft, Samsung, NVIDIA ve hatta Rockstar Games gibi teknoloji devlerinin sistemlerine sızmayı başardılar.

Özellikle GTA 6'nın henüz yayınlanmamış görüntülerini sızdırmaları oyun dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Lapsus$, karmaşık kodlardan ziyade sosyal mühendislik yöntemlerini ve çalışanların şifrelerini ele geçirme taktiklerini kullanarak en güvenli sanılan kapıları bile aralamayı başardı. Bu da bize gösteriyor ki bazen en büyük güvenlik açığı yazılımlarda değil, insan hatasında gizli olabiliyor.