Elon Musk, katıldığı bir şirket toplantısında X'in gelecekte YouTube ve LinkedIn'e rakip olmasını istediğini ifade etti. Milyarder iş insanı, her geçen gün X'e daha çok benzeyen ve popülerliğini artıran Threads'ten ise bahsetmedi.

Tam bir yıl önce X’i (eski adıyla Twitter) satın alan ve başına geçen Elon Musk, yıl dönümünde şirkette gerçekleştirilen bir toplantıya katıldı. Ünlü girişimci, Bloomberg’ün aktardığına göre toplantı sırasında X’in hizmetlerinin hangi platformlara rakip olmasını istediğini de açıkladı.

Musk, yaptığı açıklamalarda YouTube ve LinkedIn’i X’in gelecekteki rakibi olarak gördüğünü ve bu iki uygulamanın önüne geçmeye çalışacaklarını ifade etti. Meta’nın X’e çok benzeyen mikroblog platformu Threads’i rakibi olarak görmemesi ise dikkat çekti.

Musk, X’i süper uygulamaya çevirerek LinkedIn ve YouTube’un önüne geçmeyi amaçlıyor

Bilindiği üzere Musk, X’i süper uygulama olarak da bilinen “her şey uygulaması”na çevirmek istiyor. Şirket, bu amaç doğrultusunda son bir yılda birçok hamle yaptı. X olarak yeniden markalaşma, uzun videolar ve gönderiler, iş ilanı özelliği, sesli ve görüntülü aramalar bunun en iyi örnekleri.

Milyarder iş insanı, tahmin edebileceğiniz gibi henüz herkes için çıkış yapmayan iş ilanı özelliğiyle LinkedIn’e rakip olmak istiyor. Öte yandan videoların artık sosyal medyayı ele geçirdiğini biliyoruz. Hem kısa hem de uzun format videolar artık internetin her yerinde. X de aynı şekilde kendi video özellikleriyle bu konuda öne çıkmak istiyor. Bu yüzden de Musk’ın, Shorts ve uzun videolarıyla çok başarılı olan YouTube’a odaklanması anlaşılabilir.

Musk’ın, Threads’i rakip olarak görmemesi ise dikkat çekici. Kendisi, platformun ilk çıktığı zamanlarda Meta CEO’su Mark Zuckerberg’le çok atışmıştı. Hatta ikili arasında hiç gerçekleşmeyen bir kafes dövüşünün bir süre gündemi ele geçirdiğini bile görmüştük. Threads’in kullanıcı sayısında düşüş yaşanmasının ardından ise bu konuda çok konuşmamaya başlamıştı.

Ancak Threads, son zamanlarda popülaritesini artırarak X'e gerçekten alternatif olabileceğinin sinyallerini verdi. Ücretsiz gönderi düzenleme, sesli mesajlar, GIF ve anketler, gündem konular da dahil onlarca eksik özellik uygulamaya eklendi. Mark Zuckerberg ise birkaç gün önce Threads’in aylık aktif kullanıcı sayısının 100 milyona yaklaştığını açıkladı. Yani Musk’ın Threads’i tamamen göz ardı etmesi pek akıllıca olmayacaktır.