Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çiçeği burnunda sosyal medya platformu Threads'in aylık aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Böylece Twitter'a küsenlerin nerede toplandığı da belli oldu.

Meta çatısı altındaki en yeni sosyal medya platformu olan Threads, bundan üç ay önce kullanıcılara açıldı. Platformun ilk hâli fazlasıyla yavan olsa da daha sonra gelen web uygulaması, gönderi arama özelliği ve para ödemeden mesajları düzenleyebilme gibi ekstralarıyla Threads daha cazip hale gelmişti.

Bu durum, X rakibi mikroblog platformunun aylık kullanıcı sayılarına da yansımış gibi gözüküyor. Yatırımcı toplantısında konuşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, platformun aylık aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Buna göre Threads'in 100 milyon kullanıcıya ulaşmasına çok az kaldı.

Zuckerberg, 1 milyar kullanıcı hedefliyor

"Başlayalı üç ay oldu ve ben doğrultudan memnunum" diyen Zuckerberg, "Topluluğun daha da büyümesine odaklanacağımız noktaya doğru geliyoruz. Şu ana kadar insanların (platformu) sevdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Daha önceki açıklamalarında da Zuckerberg'in Threads konusunda iddialı olduğunu görmüştük.

Meta, daha önce Threads'in tanıtım etkinliklerinde de belirttikleri üzere, eskiden Twitter adıyla bildiğimiz X ile rekabet edebilmek için ellerinde ciddi bir fırsat olduğuna inanıyor. Elon Musk'ın X'i bir "süper uygulama" yapmaya çalışırken yaptığı tepki çeken hareketler, Meta'yı heveslendiriyor.

Zuckerberg açıklamalarında son olarak "biraz daha pozitif bir milyar kişilik açık sohbet uygulaması" vizyonlarının olduğunu belirtirken, birkaç yıl daha benzer bir şekilde çalışmaya devam etmeleri durumunda bunu başarabileceklerini söyledi. Threads'in şu anda Avrupa'da kullanılamadığını, yeni AB yasaları sonrası Threads'in henüz bu bölgede aktif hâle getirilmediğini de hatırlatalım.