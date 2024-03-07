Elon Musk, X'e gelme potansiyeli olan yeni bir özelliği açıkladı. Yapılan açıklamaya göre platform, gelecekte etkileşim sayılarını göstermeyecek. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahip olduğu mikroblog platformu X ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Morgan Stanley tarafından gerçekleştirilen bir etkinliğe katılan Musk, X'ten kaldırılma ihtimali olan yeni bir özellikten bahsetti. Elon Musk'ın açıklamasına göre X'teki beğeni ve yeniden paylaşım sayıları, yakında kaldırılabilir. Böyle bir karar alınmasının nedeni, platformun bu hâliyle "dağınık" görünmesi.

X'i bilirsiniz. Gönderilerin altında beğeni, alıntı, yeniden paylaşım ve hatta görüntüleme sayıları gösterilir. İşte Elon Musk, tam olarak bu durumdan kurtulmak istiyor gibi görünüyor. Eğer Elon Musk, istediği şeyi hayata geçirebilirse X kullanıcıları, akış sayfalarında sadece görüntüleme sayısını görmeye başlayacaklar.

Değişikliğin ne zaman hayata geçeceği belli değil

Elon Musk, kafasındaki yeni özellik hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Yani akış sayfasının ne zaman "sadeleştirileceği", beğeni ve alıntı sayılarının ne zaman kaldırılacağı belli değil. Ayrıca bunun isteğe bağlı bir özellik mi olacağı yoksa herkesi mi etkileyeceği gibi hususlar da henüz bilinmiyor.

Elon Musk, X yönetimini ele geçirdiği ilk günden beri radikal değişiklikler yaptı. Ancak bu değişiklikler arasında geri adım atılanlar da oldu. Mesela haber başlıkları. Hatırlayan okurlarımız vardır; Elon Musk, birkaç ay önce aldığı bir karar ile X'te paylaşılan makalelerin başlıklarını gizledi. Ancak bu özellik, istenildiği gibi olmadı ve X de geri adım attı. Bakalım etkileşim sayılarının gizlenmesi, platformda nasıl karşılanacak...