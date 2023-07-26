X adını taşımaya başlayan Twitter, kendi bünyesindeki kullanıcı adı krizini "bir şekilde" halletti, kullanıcı adını '@Twitter' yerine '@x'e geçirdi.

24 Temmuz’da başlayan Twitter’ın X’e dönüşümü süreciyle birlikte Twitter logosu ve adı değişti. Bu değişim, Twitter’ın platformdaki resmi hesabına da yansıtıldı. Ancak profil için belirlenen kullanıcı adı, bir süreliğine ‘@Twitter’ olarak kalmaya devam etti.

Bu durumun nedeni ise “@x” kullanıcı adının daha önce başka bir kullanıcı tarafından edinilmiş olmasıydı. Hatta kullanıcı, X’e dönüşümün başlamasıyla gergin bekleyişe başlamış, biyografi yazısına da “Oh.” yazmıştı. 26 Temmuz’da beklenen ele geçirme gerçekleşti.

Twitter, “@x” adını kendi bünyesine geçirdi, resmi hesapta Twitter’a veda edildi:

Twitter, yeni adını temsil eden “@x” kullanıcı adını resmi hesabına atamayı başardı. Bu el değiştirme için Twitter’ın kullanıcıya bir teklif mi sunduğu yoksa zorla mı aldığı henüz bilinmiyor. Kullanıcı adını Twitter’a kaptıran X ise olayın ardından şu paylaşımı yaptı:

"Sonu iyi biten her şey iyidir."

Ayrıca daha önce “Oh” yazan biyografisini de güncelleyerek “Çok ilginç zamanlar.” cümlesine yer verdi.

Kullanıcı adının yanı sıra Twitter, resmi hesabında Twitter adını taşıyan son parça olan internet sitesi bağlantısını da güncelledi. “about.twitter.com” olan bağlantı, artık “about.x.com” olarak gösteriliyor.