Twitter'ın "X" olarak yeniden markalaşması oyun dünyasının da gündemindeydi. Twitter'daki oyun topluluğu, platformdaki değişiklikle dalga geçti.

Satın aldığı günden beri Twitter’ı adeta oyuncağa çeviren Elon Musk, geçtiğimiz gün tarihi bir karar alarak platformun ismini ve logosunu değiştirmişti. Yıllardır Twitter olarak bildiğimiz platform, sırf Musk’ın canı istediği için alınan bu kararla “X”e dönüştü.

Hâliyle bu durum tüm dünyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, platform üzerinden değişikliğe yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Oyun dünyası da X markasına tepki gösterenler arasındaydı. Birçok oyun odaklı hesap, Twitter’daki değişiklikle eğlenceli paylaşımlarla dalga geçti.

“X” harfi deyince akla ilk gelenlerden Xbox, Twitter’daki değişikliğe şu şekilde tepki verdi

Bağımsız oyun geliştiricilerine yönelik [email protected] da Untitled Goose Game oyunuyla değişikliği tiye aldı

Runescape geliştiricsi Jagex, yeni logonun basitliğiyle dalga geçerek yıllar önce bu tarz bir logoyu kendilerinin getirdiğini ifade etti

"Yeni Twitter logosunu o kadar beğendik ki biz onu ofizimize yıllar önce getirmiştik"

Pokemon da Twitter'a kendi ikonik logosuyla laf attı

Detroit: Become Human'ın geliştiricisi Quantic Dream, oyundaki seçimler üzerinden "X" logosuyla dalga geçti: "Zor bir karar!"

"Twitter logosunu değiştir (üst), Kuşu bırak (alt)"

Ubisoft da Twitter logosunu kendine uyarladı