Elon Musk, X'te artık kullanıcıların engellenemeyeceğini açıkladı. Özelliğin hiçbir anlamı olmadığını düşünen Musk, sadece DM'lerde kullanılabileceğini açıkladı. Bu açıklama, hâliyle büyük tepki çekti.

Milyarder iş insanı Elon Musk, X’i (Twitter) satın aldığından günden bu yana platformda yaptığı büyük değişikliklerle karşımıza çıkıyordu. Musk, bugün ise kullanıcıların tepkisini çekebilecek yeni bir hamle planladığını gösterdi.

Ünlü girişimci, bir gönderiye yanıt vererek kullanıcıları engellemeyi sağlayan özelliğin X’ten kaldırılacağını açıkladı. Şaşırtmayan bir şekilde, bu değişikliğin detayları ve ne zaman bunun gerçekleşeceği hakkında bilgi vermedi.

Musk, “hiçbir anlamı olmadığını” düşündüğü engelleme özelliğinin yalnızca DM’lerde kullanılabileceğini söylüyor

Musk'ın gönderisine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Musk, kullanıcıları engellemenin veya sessize almanın nedeni olup olmadığını soran bir hesaba yanıt vererek değişikliği duyurdu. Yanıtında, “Engelleme, DM’ler dışında bir ‘özellik’ olmaktan silinecek” ifadelerinii kullandı. Bu da mesajlar dışında kullanıcı engellemenin X’ten kaldırılacağını ortaya koydu. Musk ayrıca, engelleme özelliğinin “hiçbir anlamı olmadığını” düşündüğünü de ifade etti.

Her sosyal medya platformunda bulunan bu özellik, bildiğiniz üzere belli hesapları engelleyerek onlarla iletişiminizi kesmenizi sağlıyor. Kullanıcılar, genellikle onları rahatsız eden hesaplardan bu şekilde kurtulabiliyor.

İşte bu yüzden, bu kadar çok popüler bir özelliğin kaldırılmasının pek hoş karşılanmayacağını söyleyebiliriz. Hâlihazırda birçok kullanıcı, Musk’ın paylaşımının altında tepkilerini dile getirmeye başladı. Birçok kişi, bunun çok kötü bir fikir olduğunu belirtti. Hatta Zuckerberg ile gerçek olup olmayacağı bilinmeyen kavgayı kastederek “umarım Zuck kazanır” diyen bile oldu.