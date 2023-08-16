X (Twitter), platforma giriş yapmadan profillere girildiğinde gönderileri kronolojik olarak göstermemeye başladı. Gönderiler, bunun yerine beğeni sayısının çokluğuna göre gösteriliyor.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın yönetimine geçen X (Twitter) ismini değiştirme de dahil birçok değişiklik yaşadı. Şimdi ise kullanıcıların muhtemelen pek fark etmediği önemli bir değişikliğin platformda yaşandığı görüldü.

X, daha önce tweet’ler olarak bilinen gönderileri kronolojik olarak göstermek yerine beğeni sayısına göre göstermeye başladı.

X’e giriş yapmadan profilleri görüntülediğinizde, beğeni sayısına göre yapılan sıralamayla karşılaşıyorsunuz

Bu değişiklik, gelen bilgilere göre ilk olarak temmuz ayı sonunda ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, gizli moddan girildiğinde gönderilerin zamandan ziyade beğeni sayısının çokluğuna göre sıralandığını bildirdi.

Biz de kontrol ettiğimizde bu değişikliği doğruladık. Hesabınıza giriş yapmadan X’teki bir profile girdiğinizde en üstte en çok beğeni alan gönderilerin yer aldığını görüyoruz. Görüntülenme sayısının önemli olmadığı, tamamen beğeniye göre sıralandığı da görülebiliyor.

Platformun bu kararı neden aldığı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ne kadar doğru bir hamle olduğu da tartışılır çünkü hesapsız bir şekilde profilleri görüntüleyen birinin şu anda kronolojik olarak gönderileri görme ihtimali yok.

Kullanıcılar, en son paylaşılan gönderi yerine sadece çok beğeni aldığı için yıllar önce paylaşılan bir gönderiyi görebiliyor. Örneğin Webtekno hesabında en üstte yer alan üç gönderi 2022 ve 2020 yıllarından.

Ayrıca, Musk, geçtiğimiz aylarda X’teki gönderileri görmek için giriş yapma zorunluluğu getirmişti. Neyse ki bu karar, gelen tepkilerin ardından değişti ve bu zorunluluk kalktı. Ancak kalkmasına rağmen bazı sorunların yer almaya devam ettiğini görebiliyoruz. Örneğin hesabınız olmadan platforma girdiğinizde yanıtları görüntülemek şu an için mümkün değil. Platformun bunu ne zaman düzelteceğini bilemiyoruz. Ya da düzeltmek isteyip istemediğini...