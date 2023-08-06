Ünlü milyarderimiz Elon Musk, bu sefer iş yerinde X'te (Twitter) beğendiği veya paylaştığı şeyler yüzünden haksızlığa uğrayanlara yardım eli uzatıyor.

Oldukça radikal kararlarıyla sık sık gündemimize taşıdığımız Elon Musk, X (Twitter) üzerinden yaptığı güncellemelerle de sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. En son Musk’ın, Meta’nın patronu Mark Zuckerberg ile ‘güya’ yapacakları kafes dövüşünü konuşmuştuk. Bu dövüş de Musk’ın sınır tanımadan X üzerinden attığı paylaşımlarla ortaya çıkmıştı.

İster laf atma, ister tavsiye, ister espri, isterse de adeta racon tadında olsun Musk’ın şu ana kadar bir sürü cesur -bazen gereğinden fazla cesur- paylaşımlarını gördük. Şimdi de iş yerinde X üzerindeki aktivitesi sebebiyle sorun yaşayan bireyler için, Saul Goodman’ı aratmayan “siz rahat olun“ tadında bir paylaşımla karşımızda.

“Masraflar Bizden”

Yaptığı paylaşımda Elon Musk, X üzerinde bir paylaşımı beğendiği veya bir paylaşım yaptığı için iş yerinde sorun yaşayan insanların mahkeme masraflarını karşılayacağını belirtiyor. Bunun hemen altında ise belirli bir limit olmadığını belirtmiş. Tam çevirisi şu şekilde:

“Bu platformda beğendiğiniz veya paylaştığınız herhangi bir şey yüzünden patronunuzdan haksız muamele gördüyseniz, mahkeme masraflarınızı biz karşılayacağız. Limit yok. Lütfen bize bildirin.”

Açıkçası bu haberi görür görmez aklımıza, Elon Musk’ın o dönemdeki ismiyle Twitter’dan kovduğu Eric Frohnhoefer geliyor. Kendisi, Elon Musk’a ucundan ters gittiği için -X üzerinden- kovulmuştu. Tabii Eric ya da Elon haklı demek bize düşmez fakat Elon’un bahsettiği senaryoya bu da dahil olur gibi. Sizin düşünceleriniz neler?