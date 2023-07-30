Geçtiğimiz bir ay boyunca gündemi epey meşgul eden Zuckerberg & Musk kafes dövüşü olaylarında nihayet taraflardan biri mantıklı konuşmuş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda teknoloji dünyası akıl almaz bir olayla çalkalandı. Mark Zuckerberg ve Elon Musk tabiri caizse birbirine girdi ve bir anda ikilinin dövüşeceği, hatta bunun bir kafes dövüşü olacağı konuşulmaya başlandı. Bunlar ne yazık ki üçüncü kişilerden gelen iddialar değil, ikilinin birbirinden garip açıklamalarıydı.

Her ne kadar özellikle Elon Musk'ın benzer davranışları sık sık olsa da ve ara ara birilerini kafes dövüşüne davvet etse de, bu kez herkes biraz daha heyecanlandı. Çünkü Threads - Twitter rekabeti derken ikili için ortalık hayli gergindi. Üstüne Zuckerberg nispet yapar gibi dövüş antrenmanlarından görüntüler de paylaşınca... Hatta bir de ortaya Musk tarafından 'Dövüş Kolezyum'da olabilir' gibi ifadeler atılınca...

Hayalleriniz yıkılacak ama galiba dövüş falan yok:

Görsel: Anjali Nair

Aklı başında herkes 'Yok canım, o kadar da olmaz' derken bir yandan içten içe bunu istedik, biliyorum. Ama Zuckerberg'in geçtiğimiz günlerde çalışanları ile yaptığı bir toplantıda bu konuya dair bir soruya verdiği cevap, hevesinizi kursağınızda bırakacak.

Çünkü Zuckerberg, 'kafes dövüşünün olup olmayacağını' soran bir çalışanına Musk ile böyle bir şey için bir araya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını söylemiş... Olay kaynarken iki taraftan gelen anlamsızca net açıklamaların aksine, bu ifade kafes dövüşünün iptal olduğunu gösteriyor gibi. Belki de Kolezyum'u ayarlayamadılar diye onların da hevesleri kaçmıştır...