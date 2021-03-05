Embriyo Araştırmalarında Süre Sınırının Uzatılması İsteniyor

Science'ta yeni bir makale yayınlayan bir grup bilim insanı, insan embriyolarındaki araştırmalara konulan süre sınırının uzatılması gerektiğini savunuyor. Ancak sürenin uzamasıyla ek önlemlerin de alınmasının gerektiği belirtiliyor.

Bilim dünyası yaşamımıza ve doğamıza ışık tutmaya devam ederken yapılan çalışmalar elbette bazı sınırlamalara da sahip. Örneğin insan embriyosu üzerinde laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar, Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği tarafından konulan sınırlama gereğince yalnızca 14 gün sürebiliyor.

14 gün kuralı, insan embriyolarında yapılan çalışmalarda 40 yıldan uzun süredir uygulanıyor. Fakat bilimin gelişmesiyle birlikte bilim insanları, embriyoları 14 günden daha uzun bir süre, 144 gün boyunca kültürlemeyi öğrendi. Bu da bilim dünyasında son günlerde yeni bir tartışmayı ateşledi.

2 haftalık araştırma süresi yeterli değil:

Çin, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'taki bilim insanlarından oluşan bir grup, Science'ta yayınladıkları makalede insan embriyolarının incelenmesine izin verilen sürenin uzatılmasını talep etti. Ekip, bu sürenin özellikle birçok gelişimsel bozukluğun 15. günden sonra ortaya çıkması nedeniyle uzatılması gerektiğini ifade ediyor.

Tartışmayla birlikte ortaya çıkan yeni bir tartışmaysa 14 günlük sürenin en derece uzatılabileceği. Bu ay BMJ'de yayınlanan bir makale, "Araştırmacıları ve onlar aracılığıyla insanlığı, bunun yaratacağı bilgi ve yeniliği reddetmek için ikna edici bir neden yoktur." ifadesine yer vererek bu sürenin 28 güne uzatılabileceğini öne sürmüştü.

Science'te makale yayınlayan ekipse yeni düzenlemelerin gelmesi durumunda alınabilecek ek önlemlere de yer verdi. Buna göre süreye gelecek uzatma dikkatli ve küçük adımlar şeklinde yapılmalı, politika da sık sık değerlendirilmeli. Ayrıca bağımsız bir etik kurulu, bir araştırmanın başka yollarla gerçekleştirilemeyeceğini ve çalışmanın zorlayıcı bir bilimsel sebeple desteklendiğini belirlemek için araştırmayı gözden geçirmeli.

Bilim dünyasında süren bu tartışmalar, çok yakında daha da büyük boyutlara ulaşacak gibi duruyor. Zira Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği, şu anda yönergeyi yeniden elden geçiriyor ve yakında yeni yönergeyi paylaşmayı planlıyor. Bu paylaşımla birlikte bilim dünyasının tartışmalara ev sahipliği yapması bekleniyor.