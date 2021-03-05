Çift Kat Maskeler Gerçekten Daha Fazla Koruma Sağlıyor mu?

Japon bilim insanları, daha fazla koruma için başvurulan bir yöntem olan çift kat maske takmanın gerçekten de daha fazla koruma sağlayıp sağlamadığını ölçmek için süper bilgisayar kullanarak hesaplama yaptılar.

Koronavirüs salgını hayatımızı alt üst ettiğinden bu yana hemen hepimiz maskemizi ağzımızdan eksik etmez olduk. Ancak tedbiri elden bırakmak istemeyen bazı kişiler, çift kat maske takarak virüsten daha fazla korunmak istiyorlar. Peki bir yerine iki maskeyi üst üste takmak gerçekten de daha fazla koruma sağlıyor mu?

Japonya’nın Riken ve Kobe Üniversitelerinden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışma, çift kat maske takmak ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. Edinilen bilgilere göre çift kat maske takmak gerçekten de virüsün bulaşma ihtimalini azaltıyor ancak sanılandan çok çok daha az bir oranda.

Tek kat maske kullanmak, yüzde 85 koruma sağlıyor

Japonya’daki Fugaku adlı süper bilgisayarın, farklı türde ve kombinasyonlarda maske takılması halinde virüslerin akışını modellemek için kullanıldığı araştırmada iki kat maske takmanın virüse karşı yalnızca yüzde 4 daha fazla koruma sağladığı ortaya konuldu. Bu, ikinci maskenin getirdiği nefes alma zorluğunu düşündüğümüzde oldukça düşük bir oran.

Araştırmaya göre dokumasız malzemeden üretilen tek bir maske kullanıldığında yüzde 85 koruma sağlanırken, üzerinde bir maske daha takıldığında koruma oranı yüzde 89’a çıkıyor. Dahası, ikinci maske hava direncini fazlasıyla artırdığı için maskenin yanlarından daha fazla hava sızmasına neden oluyor ve işlevselliği azaltıyor.

Makoto Tsubokura’nın önderliğinde çalışmayı yürüten araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları paylaştıkları makalede çift kat maske kullanımının koruyuculuk performansını arttırmadığı sonucuna vardılar. Ayrıca araştırmaya göre koronavirüse karşı en etkili maskeler, salgının başından bu yana en çok konuşulan maske türü olan N95 maskeler oldu.