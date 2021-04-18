Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Emiliano Romagna GP'de yağmurla birlikte çok sürpriz olaylar yaşandı. Starttan itibaren büyük heyecan yaratan yarışın sonunda kazanan ise Red Bull takımından Verstappen oldu

Daha önce çeşitli isimlerle Formula 1'e ev sahipliği yapan ve bu yıl da Emiliano Romagna GP adıyla takvimde yer bulan Imola pisti bir kez daha muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Efsanevi pist uzun süre unutulmayacak bir yarışa ev sahipliği yaptı.

Olaylarla dolu başlayan yarışa 33. turda yaşanan Bottas Russell kazasının ardından ara verilmişti. Bu esnada Hamilton kırılan kanadını tamir ettirdi ve yarış hakemlerinin kararıyla, tur yemiş diğer pilotlarla birlikte turunu geri aldı.

33. turdan yeniden başladı

Yarışın ikinci başlangıcı hareketli başlangıç olarak gerçekleştirildi. Bu esnada Lando Norris, LeClerc'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Hamilton ise 9. sıradan kalktığı ikinci startta zirveye adım adım yaklaştı ve diğer pilotlarla arasındaki farkı kapattı.

Oldukça renkli ve çekişmeli geçen podyum mücadelesinde Red Bull, Mercedes, McLaren ve Ferrari pilotları ilk 5 sıra için kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. Yağmurda aracının kontrolünü tam olarak sağlayamayan Perez ise kötü bir hafta sonu geçirdi ve ikinci starttan sonra pist dışına çıkarak gerilere düştü.

Hamilton'ın yukarı tırmanmaya çalıştığı dönemde peş peşe en hızlı turları atan Max Verstappen, aradaki zaman farkını da açmayı başardı. Hamilton ise son 5 tura girerken önündeki Lando Norris ile arasındaki farkı kapattı ve DRS mesafesine girmeyi başardı.

Zafer Verstappen'in oldu

Geçtiğimiz yılın son yarışını kazanan, bu yıl ise tartışmalı Bahreyn GP'de podyumun ikinci basamağında yer alan genç Red Bull pilotu, böylece 2021 sezonundaki ilk galibiyetini almış oldu. En hızlı tur zamanını ise Hamilton aldı. Böylece şampiyonada zirveyi Hamilton tek puan farkla aldı.

Kariyeri boyunca hiç şampiyona liderliğine yükselememiş olan Max Verstappen, en hızlı tur zamanının Hamilton'a gitmesiyle birlikte bir kez daha ilk basamağa çıkamamış oldu.

Yarışla ilgili olarak detayları hafta içerisinde yeni Formula 1 podcastimiz F1'e 1'in yeni bölümünde dinleyebilirisiniz. İlk bölümümüzü de aşağıda bulabilirsiniz.