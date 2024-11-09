Eminem, Fortnite için özel olarak Rap Boy Reloaded koleksiyonunu çıkardı. Koleksiyon, Fortnite severlere yeni bir deneyim sunuyor.

Eminem, Fortnite ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. Popüler rap sanatçısı, Fortnite için özel bir koleksiyon hazırladı. Eminem’in “Rap Boy Reloaded” adlı yeni koleksiyonu bugün itibarıyla satışa sunuldu.

Eminem, Fortnite ile iş birliğini duyurduğunda "Rap Boy Reloaded" koleksiyonunu paylaştı.

Eminem’in Rap Boy Reloaded koleksiyonu

Koleksiyon Fortnite’a özgü bir stil içeriyor. Fortnite severler, Eminem’in rap dünyasından ilham alan bu yeni koleksiyonu, Eminem'in resmi mağazasından edinebilirler.

Fortnite ve Eminem arasındaki bu iş birliği, oyunculara tamamen yeni bir deneyim sunacağa benziyor. Eminem’in ikonik tarzını yansıtan “Rap Boy Reloaded” ürünleri Fortnite sevenlere yeni bir hava katacak. Bu özel koleksiyona Eminem'in resmi mağazasından erişilebiliyor. Eminem ve Fortnite arasındaki bu iş birliği, oyun dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratacak gibi görünüyor.