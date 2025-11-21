Eminem, Hitman Serisine Dahil Oluyor: Eminem vs Slim Shady [Video]

Hitman World of Assassination'a Elusive Target görevi olarak Eminem'in ekleneceği açıklandı. İşte kimsenin aklına gelmeyecek bu iş birliğinin detayları.

IO Interactive imzası taşıyan gizlilik ve nişancı türlerindeki Hitman serisi, oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri desek yanlış olmaz. Şimdi ise çok sevilen Hitman World of Assassination’da oyunseverleri sevindirecek çok ilginç bir iş birliği yapılacağı duyuruldu. Duyuru, dün gerçekleştirilen Xbox Partner Preview etkinliğinde yapıldı.

Açıklamaya göre Hitman World of Assassination’a dünyaca ünlü rapçi Eminem eklenecek. Eminem’in bir Elusive Target görevi olarak ekleneceği belirtilmiş. Bu görevler, kısa ve sınırlı bir zaman aralığında bir hedefi ortadan kaldırmanızı gerektiriyor.

Slim Shady’i öldürmeye çalışacaksınız

Eminem’i dinliyorsanız “Slim Shady”i duymşsunuzdur. Slim Shady, Eminem’in alter egosudur ve kariyerinin ilk dönemlerinde yükselmesini sağlamıştır. Slim Shady’i Eminem’in daha agresif, asi, dengesiz bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Ancak Eminem, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Slim Shady kişiliğini bırakarak daha sakin ve olgun bir kişi olarak karşımıza çıktı. Hatta son albümüne de “The Death of Slim Shady”, yani “Slim Shady’nin Ölümü” ismini vererek onu tamamen geride bırakmaya çalıştı.

İşte tam olarak bunun için oyuna Eminem geldi. Öyle ki görevde oyuncular Slim Shady’i öldürmeye çalışacak. Bunu yapması için de Ajan 47’yi Eminem tutuyor. Slim Shady’nin parçalanmış gerçekliğini yansıtan psikolojik, rüya gibi olaylarla dolu her oyuncuyu içine çekmeyi başaracak bir görev olacağını söyleyebiliriz. 1-31 Aralık tarihleri arasında erişilebilir olacağını ekleyelim.