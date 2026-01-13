Tümü Webekno
Emlak Konut PropTech & ConTech Hızlandırma Programı’nda Başvuru Süresi Uzatıldı

Emlak Konut ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle hayata geçirilen Emlak Konut PropTech & ConTech Hızlandırma Programı için başvuru süresi uzatıldı. İnşaat, gayrimenkul ve yapı teknolojileri alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren girişimler, programa 16 Ocak 2026 tarihine kadar başvurabilecek.

Bilişim Vadisi ekipleri tarafından tasarlanan ve yürütülen 8 haftalık hızlandırma programı; girişimlerin ürünlerini olgunlaştırmalarını, sahada test etmelerini ve yatırım süreçlerine hazırlanmalarını hedefliyor. Program kapsamında seçilen girişimler, Emlak Konut projeleriyle doğrudan çalışma ve PoC geliştirme imkanı da elde edecek.

8 Haftalık Programda Neler Sunuluyor?

Programa kabul edilen girişimler;

  • Alanında uzman isimlerle birebir mentörlük,
  • Dikey odaklı eğitim programları,
  • Bilişim Vadisi Vadi İstanbul ve Gebze kampüslerinde 6 ay ücretsiz kuluçka desteği,
  • Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) ölçüm ve validasyon süreçleri,
  • Ürün doğrulama ve yatırım hazırlığı çalışmaları,
  • Emlak Konut projeleriyle PoC geliştirme fırsatları,
  • 2026 Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’ne katılım imkanı,
  • Program sonunda Demoday’de yatırımcılar ve sektör temsilcilerine sunum fırsatı gibi çok boyutlu desteklerden faydalanacak.

Yeşil Dönüşümden Akıllı Yapılara Sektörü Dönüştüren Çözümler

PropTech ve ConTech dikeylerinde yapılandırılan program; sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm teknolojilerinden akıllı yapı ve tesis yönetimine, dijital şantiye ve proje yönetiminden satış, pazarlama ve müşteri deneyimi çözümlerine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Hem erken aşama hem de ölçeklenme sürecindeki girişimlere açık olan program, gerçek sektör ihtiyaçlarına doğrudan temas edilebilecek bir yapı sunuyor.

Girişimler Demoday’de Sektörün Karar Vericileriyle Buluşacak

Program sonunda düzenlenecek Demoday etkinliğinde girişimler, geliştirdikleri çözümleri Emlak Konut yöneticileri, sektör paydaşları ve yatırımcılara sunma fırsatı yakalayacak. Etkinliğin, iş birlikleri ve yatırım görüşmeleri için önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Kimler Başvurabilir?

İnşaat, gayrimenkul ve yapı teknolojileri alanlarında çözüm geliştiren tüm girişimler programa başvurabiliyor.

Başvuru süresi: 16 Ocak 2026

Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.

