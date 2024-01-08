Emniyet Genel Müdürlüğüne 1000 Adet Hyundai Tucson Teslim Edildi

Atatürk Havalimanında düzenlenen törenle birlikte 6992 yeni mezun polis memuru ve 1000 adet Hyundai Tucson, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına katıldı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üst düzey devlet yöneticileri ve emniyet teşkilatı yöneticilerinin katıldığı törenle 6992 polis memuru göreve başlarken, 1000 adet Hyundai Tucson da emniyet demirbaşları arasında katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü uzun yıllardır Hyundai ile çalışıyor, öyle ki Behzat Ç dizisinde yapımcılar, daha gerçekçi olması açısından ekibe Hyundai Accent Era araçlar vermişti. Firmanın Tucson modeli de sık sık polis aracı olarak yollarda gördüğümüz modellerden biri olarak biliniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü araçları İstanbul polisine tahsis ederek şehirdeki polis aracı filosunu da güçlendirmiş oldu.

Araçlar İstanbul'da kullanılacak

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, araçların Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi hakkında açıklamalar yaparak, "Emniyet Genel Müdürlüğünün Tucson modelimizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti. Emniyet teşkilatının içinde farklı görevlerde kullanılacak olan Tucson’un, aktif koruma sağlayan güvenlik donanımları ve üstün sürüş dinamikleriyle polislerimize görevlerinde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca, göreve başlayan yeni memurlarımıza da hayırlı olsun diyerek başarılarla dolu bir kariyer yolculuğu diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hyundai Tucson daha önce 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülünü kazanmıştı. Euroncap çarpışma testlerinde de beş yıldız almayı başaran araçta HTRAC dört tekerden çekiş sistemi de yer alıyor. C-SUV segmentinde yer alan Hyundai Tucson, güvenlik donanımları ve sürüş kolaylığı ile öne çıkan modeller arasında yer alıyor.

Peki Hyundai Tucson fiyatı ne kadar? Fiyat listesini hemen aşağıdaki içeriğimizden inceleyebilirsiniz