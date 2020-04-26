İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen hastaneye kaldırılmayıp evine yollanan Emrullah Gülüşken, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Emrullah Gülüşken'in tedavilerine başlandığı, çocuklarınınsa 14 gün kuralına uygun şekilde karantinaya alındığı öğrenildi.

İsveç’te yaşayan bir Türk vatandaşı olan Emrullah Gülüşken, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi edilmeyerek evine yollanmıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İsveç’e bir ambulans uçak göndererek Gülüşken ailesini yurda getirdi.

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ile çocukları Esma, Samira ve Mahmut’u taşıyan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, bugün saat 13.40 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Emrullah Gülüşken ve ailesi, yurda iniş yaptıktan sonra koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde basınçlı sedyeyle ambulansa, oradan da Ankara Şehir Hastanesi’ne götürüldü. 47 yaşındaki Gülüşken’in Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisine başlandığı açıklanırken çocuklarının ise 14 gün kuralına uygun şekilde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Emrullah Gülüşken’in kızları, yaşanan olayı sosyal medyadan duyurmuştu:

Baba Emrullah Gülüşken ve ailesinin durumuyla bizzat yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emrullah Gülüşken’in kızının Twitter’dan yaptığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar" paylaşımı üzerine harekete geçmişti.

Yapılan paylaşımın ardından Gülüşken ailesinin yardım çağrısına kulak veren Fahrettin Koca, Emrullah Gülüşken’in yurda getirilmesi için bir ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan Gülüşken ailesine destek verdi:

Twitter hesabı üzerinden Emrullah Gülüşken’in ambulans uçağa bindirildiği anı paylaşarak yurda getirildiğini duyuran Sağlık Bakanı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)”