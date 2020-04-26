Wuhan'daki Hastanelerde Koronavirüslü Hasta Sayısı 0'a İndi

Koronavirüsün kaynağı olan Çin'in Wuhan kentinde bugün yapılan açıklamaya göre hastanelerdeki koronavirüslü hasta sayısı sıfıra indi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, hastanelerdeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

İlk olarak 2019 yılının aralık ayında Çin’de görüldüğü raporlanan ve kısa süre içinde çevre ülkelerde de görülmeye başlanan koronavirüs, bugün tüm dünya ülkelerinde görülmüş durumda. Her geçen gün daha da fazla kişiye bulaşmaya devam eden virüs, maalesef birçok insanın da canına mâl oluyor.

Tüm dünya virüsle mücadele ederken virüsün kaynak noktası olan Çin’dense ilginç ve güzel haberler geliyor. Son birkaç haftadır virüsü kontrol altına aldığı açıklayan Çin, bugün yaptığı bir açıklamayla ülkedeki durumun daha da iyiye gittiğini gösterdi. Bugün yapılan açıklamada virüsün çıktığı şehirde tek bir COVID-19 hastasının kalmadığı söylendi.

Wuhan'da tüm hastalar taburcu edildi:

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, düzenlediği basın toplantısında virüsün çıkış noktası olan Wuhan kentiyle ilgili şaşırtıcı ve bir o kadar da iyi bir haberi paylaştı. Mi Fent, şehirdeki hastanelerde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı. Yani Wuhan’daki hastanelerde tek bir koronavirüs vakası kalmadı.

Basın toplantısında açıklama yapan Mi Feng, ‘Wuhanlı doktorların ve onlara yardım etmek için ülkenin her yanından gelen sağlık personelinin ortak çabaları sayesinde 26 Nisan itibarıyla Wuhan’daki hastanelerdeki COVID-19 hastalarının sayısı sıfır oldu.’ ifadesine yer verdi.

Bundan iki gün önce, yani 24 Nisan’da Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Wuhan’daki son durum hakkında bilgilendirme paylaşmıştı. Komisyon tarafından paylaşılan bilgilendirmede bölgedeki hastanelerde 47 koronavirüs hastasının kaldığı söylenmişti. Wuhan’da bugüne kadar 50.000’den fazla vaka tespit edilmiş, bunlardan 3.869’u hayatını kaybetmişti.

Çin, koronavirüs yaralarını yavaş yavaş sarmaya devam ederken dünya, koronavirüse karşı hâlâ bir savaş içerisinde olmaya devam ediyor. Bugüne kadar açıklanan tüm verilerin toplamına göre koronavirüs, 2 milyon 911 bin kişiye bulaştı ve 203 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.