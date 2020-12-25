EMUI 11 Açık Beta Programı Eski Cihazlara Geliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, EMUI 11 ve Magic UI 4.0 Açık Beta programını eski nesil amiral gemisi telefon ve tablet modelleri için başlattı. Program kapsamında Huawei ve Honor markalı toplam 14 cihaz güncelleme alacak.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, 2019 model P30 ve P30 Pro akıllı telefonları için EMUI 11 Beta programını bu ayın başlarında başlatmıştı. Şimdiyse şirket, beta programını daha eski akıllı telefon ve tablet modelleri için genişletti.

Açık beta programıyla birlikte Huawei cihaz kullanıcıları Android 10 tabanlı EMUI 11'i, Honor cihaz kullanıcıları ise Magic UI 4.0 kullanıcı arayüzünü kullanmaya başlayacak. Desteklenen cihazların listesine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hangi cihazlar programa dahil edildi?

Huawei cihazlar

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Porsche Design Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate X

Huawei nova 5 Pro

Honor cihazlar

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

Huawei MatePad tabletler

Huawei MediaPad M6 10.8

Huawei MediaPad M6 8.4

Huawei MediaPad M6 Turbo

İlginç bir şekilde Huawei'nin açık beta programına dahil ettiği cihazların tamamı, gücünü Kirin 980 yonga setinden alıyor. Oldukça eski bir CPU olmasına rağmen diğer şirketlerin hâlâ kullanmaya devam ettiği 7 nm mimarisi ile inşa edilen Kirin 980, aynı zamanda NPU nöral öğrenme birimine sahip dünyanın ilk 7 nm yonga seti olma unvanını taşıyor.

Mevcut beta şu anda Çin kullanıcıları tarafından deneyimlenebiliyor ve kullanıcılar Huawei Club üzerinden programa kayıt olabiliyor. Güncellemenin küresel pazardaki kullanıcılar için önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar yayınlanması bekleniyor.