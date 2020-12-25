Yeni Samsung Katlanabilir Telefonlarının Ekran Özellikler

Yayınlanan yeni bir rapor, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonların ekran özelliklerini ortaya çıkardı. İddialara göre hem Galaxy Z Flip3 ve Z Flip Lite, 6,7 inçlik ekranlarla gelecek.

Katlanabilir akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden Samsung, yeni nesil akıllı telefonları için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirketin önümüzdeki yıl içerisinde Galaxy Z Fold3, Z Flip3 ve Z Flip Lite da dahil olmak üzere birkaç farklı model piyasaya sürmesi bekleniyor. Şimdiyse yayınlanan yeni bir rapor, bu cihazların ekran özelliklerini gözler önüne seriyor.

Aktarılanlara göre üçüncü nesil Galaxy Z Fold'un ana ekranı, bu yıl tanıtılan Z Fold2'deki 7,59 inçlik ekrana kıyasla daha küçük olacak ve 7,55 inç büyüklüğünde olacak. Küçülme kapak ekranında da devam edecek ve bu ekranın boyutu 6,21 inçe inecek. Öte yandan ana ekran çözünürlüğünün 2208 x 1768 piksel civarında olacağı, 5: 4 en boy oranına sahip olacağı ve 375 PPI piksel yoğunluğunu destekleyeceği belirtiliyor.

Galaxy Z Flip3 ve Z Flip Lite, 6,7 inçlik ekranlarla gelecek:

Galaxy Z Fold3'teki ekranın küçülmesiyle birlikte cihazda S Pen için yer açılacağını söyleyen kaynak, Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Flip Lite'ın ekran büyüklüklerinin aynı olacağını ve 6,7 inç boyutunda olacağını söylüyor.

Galaxy Z Flip3'ün dış taraftaki kapak ekranının 1,81 inç boyutunda olacağı iddia edilirken, her iki cihazın da 120 Hz ekran yenileme hızı ve LTPO ekran teknolojisini destekleyeceği de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Samsung'un önümüzdeki yıl içerisinde bir tür Galaxy Z Fold3 Ultra olacak 'W22' modeli de dahil olmak üzere toplam 4 farklı katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazlar hakkında bilinenler şimdilik bu kadarla sınırlı. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.