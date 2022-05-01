En Büyük Deniz Sürüngeni İhtiyozor'a Ait Kalıntılar Bulundu

İsviçre Alpleri'nde ortaya çıkan fosilleri inceleyen Bonn Üniversitesi araştırmacıları, kalıntıların gelmiş geçmiş en büyük deniz sürüngeni 'İhtiyozor'a ait olduğunu ortaya çıkarttı. İhtiyozor türünün bu boyutlara ulaştığı ilk kez kanıtlandı.

Maas Kertenkelesi olarak da geçen Mosasaurus, günümüzden milyonlarca yıl önce yaşadığı düşünülen devasa timsah benzeri bir deniz sürüngeniydi. İsmi ve yapısı bir yerden tanıdık geliyor olabilir çünkü Mosasaurus benzeri bir canlı Jurassic World filminde de yer alıyordu.

Araştırmacılar, bu canlıların şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük deniz sürüngeni olduğunu düşünüyordu. Ancak yapılan bir araştırma, Mosasauruslardan çok daha büyük bir deniz sürüngeninin kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

İsviçre Alpleri'nde en büyük deniz sürüngeninin kalıntılarına rastlandı

Deniz sürüngeni olarak sınıflandırılan canlı grubunda geçmişte yaşamış en büyük canlının Mosasaurus türü olduğu düşünülüyordu. Bonn Üniversitesi’nden Martin Sander ve Pablo Romero Perez de Villar, yaptıkları araştırmayla bu tezi çürütmeyi başardı. İsviçre Alpleri’nde titizlikle yürütülen çalışmanın sonuçlarıyla şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük deniz sürüngenine ait fosilleri ortaya çıkartıldı.

Araştırmacılar buldukları diş, kaburga parçaları ve olası omurgalar üzerinde gerçekleştirdikleri incelemeler sonucu büyük bir şaşkınlığa uğradı. Journal of Vertebrate Paleontology’de yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre bu devasa diş ve omurga parçaları tam 21 metre uzunluğunda devasa bir İhtiyozor’a (Ichthyosaur) aitti. Bu da deniz sürüngeninin, en büyük deniz canlılarından biri olarak kabul edilen Megaladonla hemen hemen aynı boyutlara sahip olduğunu gösteriyor. Tabii ki Mavi Balina hala 33 metrelik uzunluğu ve 150 tonu aşabilen ağırlığıyla hala en büyük deniz canlısı.

Araştırmacıları şaşırtan bir diğer şey İhtiyozorların boyutlarının şimdiye kadar hiç bu kadar büyük olabileceğine dair bir kanıta rastlanmamış olmasıydı. Ekip, İhtiyozorların boyutlarının zaman geçtikçe küçülmüş olabileceğini söylüyor. İhtiyozorların yaklaşık 57 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor, bu da fosillerinin bulunmasını oldukça zorlaştırıyor. Araştırmanın bir diğer ilginç konusu ise devasa dişlere sahip olduğu düşünülen İhtiyozorların dişli ve dişsiz iki türünün aynı zaman aralığında yaşamış olabileceğini gösteriyor. Elde edilen yeni bilgilerin ilerleyen günlerde gerçekleşecek çalışmalara ışık tutması bekleniyor.