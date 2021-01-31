İçişleri Bakanlığı, 2017 yılından bu yana en çok değiştirilen ad ve soyadları açıkladı. 4 yılda toplam 260 binden fazla kişi soyadını, 124 binden fazla kişi de adını il ve ilçe idare kurullarında değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı, oldukça ilginç bir istatistik paylaştı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda 2017 yılından bu yana değiştirilen ad ve soyadların sayısı paylaşılırken aynı zamanda en çok değiştirilen isimler de paylaşıldı.

Değişiklik yapılan ad ve soyadlarına bakıldığında çoğunlukla yapılan yazım hatalarının bu değişikliklere sebep olduğu görüldü. Bakanlıktan paylaşılan verilere göre 2017 yılından bu yana 260 binden fazla kişi soyadını, 124 binden fazla kişi de adını düzeltti.

En çok değiştirilen ad ve soyadlar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" gibi soyadlarında ve "Rabiye, Esme, Hava, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet" gibi isimlerde mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarında değişiklikler yapıldı.

En çok değiştirilen isim 894 kez ile Rabia olarak değiştirilen Rabiye ismi oldu. Rabiye'yi sırasıyla 836 ile Hava, 526 ile Esme, 497 ile Yunis, 479 ile Ümüt takip etti. Soyadı değişikliğinde 766 kişi Çoşkun olan soyadını Coşkun olarak değiştirdi. Çoşkun'dan sonra sırasıyla 645 kişi Uğuz, 563 kişi İşik, 472 kişi Çinar ve 385 kişi Top soyadlarında değişiklik yaptı.

En çok ad ve soyad değişikliğinin yapıldığı iller de paylaşıldı. Buna göre en çok ad ve soyad değişikliği İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplamda 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyad değişikliği yapıldı. Ad değişikliğinde İstanbul'u 7001 ile Ankara, 4.254 ile İzmir, 3.361 ile Diyarbakır takip etti. Soyad değişikliğinde ise İstanbul'u takip eden sıralama şu şekilde gerçekleşti: