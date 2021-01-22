Aşı uygulamasına başlanmanın ardından neredeyse 1 hafta geçmişken, krizi bir fırsat haline getiren dolandırıcılar insanlara 'Aşı Sıranız Geldi' şeklinde mesajlar atarak kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

14 Ocak’ta uygulanmaya başlanan aşı uygulamasında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişi aşı oldu. Aşı uygulamasında öncelik, yüksek risk grubu altında bulunan sağlık çalışanlarına verildi ve Sağlık Bakanlığı yavaş yavaş aşının diğer risk grubunda bulunan insanlara da uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.

Böylesine hassas bir konu, elbette siber saldırganlar tarafından suistimal edilmeye başlandı. Hatırlayacak olursanız daha önce vatandaşlara öncelikli grupta yer aldıklarına dair sahte mesajlar gönderilmeye başlanmış, kimlik bilgilerinin çalınması hedeflenmişti. Dolandırıcılar, bu sefer de insanları “Aşı Sıranız Geldi” başlıklı mesajlarla kandırmaya ve kimlık hırsızlığı yapmaya çalışıyor.

Krizden faydalanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olmak gerekiyor

Dolandırıcılar tarafından gönderilen mesajda, şu tarzda ifadeler bulunuyor; "Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001.”

Kullanıcılar, bu bağlantıya tıklayarak kimlik bilgilerini girerse, tüm bu bilgiler dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Bu tür dolandırıcıların kurbanı olmamak için özellikle aile büyüklerimize bir hatırlatma yapmak ve aşı randevusunun sadece turkiye.gov.tr, covid19asi.saglik.gov.tr ve enabiz.gov.tr siteleri üzerinden yapılabileceğini vurgulamak gerekiyor.

Son derece önemli bir krizden faydalanmak isteyen dolandırıcılara mahal verilmemesi gerektiğini belirten siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, şu sözleri dile getirdi; “Siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi aşılama gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır. Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz.”