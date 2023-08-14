TÜİK, 2022 yılında gerçekleşen iç göçlerle ilgili araştırmasına ait sonuçları paylaştı. Böylelikle en çok iç göç alan ve en çok iç göç veren iller belli olmuş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin İç Göç İstatistikleri araştırmasına ait sonuçları paylaştı. Yapılan çalışma, vatandaşların geçtiğimiz yıl boyunca yurt içindeki göç durumlarını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte ülkemizdeki göç durumuna yakından bakalım.

TÜİK'in araştırmasına göre geçtiğimiz yıl boyunca 2 milyon 791 bin 156 kişi, yaşadığı yerden başka bir yere göç etti. TÜİK, bu göçlerin yüzde 47,9'unun erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Tüm bunlara göre 2022'de yaşanan yurt içi göçlerin nüfusa oranı, yüzde 3,27 olarak gerçekleşmiş oldu.

En çok iç göç alan iller:

Yapılan araştırma, Türkiye'de en çok iç göç alan şehrin İstanbul olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl İstanbul'a göç edenlerin sayısı 385 bin 294 kişiydi. İstanbul'u 189 bin 104 kişi ile Ankara ve 132 bin 426 kişi ile de İzmir takip etti.

En az iç göç alan iller ise şöyle:

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en az iç göç alan şehri, Ardahan oldu. Geçtiğimiz yıl bu şehre taşınanların sayısı sadece 5 bin 391'di. Ardahan'ı 7 bin 31 kişi ile Bayburt, 8 bin 8 kişi ile de Kilis takip etti.

En çok iç göç veren iller:

Araştırmaya göre 2022 yılında en çok göç veren şehir İstanbul oldu. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u terk eden vatandaşların sayısı 418 bin 82 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 161 bin 912 kişi ile Ankara, 107 bin 312 kişi ile de İzmir takip etti. En çok göç alan şehirler, aynı zamanda en çok göç veren şehirler olarak kayıtlara geçti.

En az iç göç veren iller:

Geçtiğimiz yıl en az göç veren şehir Tunceli oldu. Bu şehirden ayrılan bireylerin sayısı 7 bin 578'di. Tunceli'yi 7 bin 629 kişi ile Kilis, 8 bin 157 kişi ile de Ardahan takip etti.

En çok 20-24 yaş aralığı göç etti

TÜİK'e göre 2022 yılında yaşanan iç göçler, en çok 20-24 yaş grubu vatandaşlarda gerçekleşti. 20-24 yaş grubunda olup göç edenlerin oranı yüzde 23,1 seviyesindeydi. Bu yaş grubundaki vatandaşların göç etmelerinin nedeni ise tahmin edilebileceği üzere eğitimdi. 20-24 yaş grubunda göç edenlerin yüzde 40'lık bölümü eğitim, yüzde 14,2'si ise yeni bir iş nedeniyle yaşadığı şehri terk etti. Daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç eden gençlerin oranı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Tüm göçlerin en önemli nedeni ise ailedeki kişilerden biri

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yaşanan iç göçlerin bir numaralı sebebi, aile fertlerinden bir tanesinin herhangi bir nedenden ötürü şehir değiştirmek zorunda kalması. Ancak eğitim ile daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç edenlerin oranı da hiç az değil. TÜİK, 2 milyon 791 bin 156 kişinin yüzde 21,2'sinin aile fertlerinden biri, yüzde 18,8'inin eğitim, yüzde 17,2'sinin de daha iyi koşullar için göç ettiğini açıkladı.

TÜİK'in araştırmasına buradan ulaşılabilir.