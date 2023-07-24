TÜİK, 2022 yılı "Uluslararası Göç İstatistikleri" verilerini yayınladı. Böylelikle Türkiye'nin en çok göç aldığı ve en çok göç verdiği ülkeler belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri" araştırmasına ait sonuçları yayınladı. Yapılan araştırma, Türkiye'den diğer ülkelere göç edenlerinin sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914'e ulaştığını gözler önüne serdi. Ancak Türkiye'den en çok göç alan ülkelere baktığımızda, ilk beşte batıdan bir ülke bile olmadığını görüyoruz.

Türkiye'den göç eden insanlar olsa da Türkiye'ye gelen insanların sayısı da hiç az değil. Uluslararası Göç İstatistikleri araştırmasına göre 2022 yılında Türkiye'ye göç edenlerin sayısı yüzde 33,2 azalarak 494 bin 52 oldu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'u Türk vatandaşı, 399 bin 643'ü ise yabancı uyrukluydu. Aynı rakamlar, Türkiye'den yurt dışına göç edenler için sırasıyla 139 bin 531 ve 327 bin 383 olarak kayıtlara geçti.

En çok 25-29 yaş aralığındaki insanlar Türkiye'yi terk etti!

Yapılan araştırmalara göre 2022 yılında hem Türkiye'den göç eden hem de Türkiye'ye gelen bireylerin yoğunlukta olduğu yaş grubu 25-29 aralığıydı. Türkiye'ye göç edenlerin yüzde 11,7'si 20-24 yaş, yüzde 11,4'ü ise 30-34 yaş aralığındalardı. Türkiye'den göç edenlerde de benzer bir durum yaşandı. Türkiye'den göç edenlerin yüzde 13,4'ü 30-34, yüzde 12,8'i ise 20-24 yaş aralığındaydı.

En çok göç alan ve en çok göç veren şehir: İstanbul

En çok göç veren şehirler Şehir Giden göçlere göre oranı İstanbul %39,5 Ankara %9,8 Antalya %6,7 Samsun %3,4 İzmir %3

TÜİK'in paylaştığı rakamlara göre 2022 yılından Türkiye'den göç eden 466 bin 914 kişinin yüzde 39,5'i İstanbul'da yaşıyordu. İstanbul, göç verme konusunda açık ara önde. İstanbul'u Ankara, Antalya, Samsun ve İzmir'in takip ettiğini belirtelim.

En çok göç alan şehirler Şehir Gelen göçlere göre oranı İstanbul %35,4 Antalya %14,8 Ankara %5,4 Bursa %3,9 Mersin %3,8

İstanbul, en çok göç alan iller sıralamasında da yine en başı çekiyor. Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin'in İstanbul'u takip ettiği listede dikkat çekilmesi gereken kentlerden biri Mersin.

Geçen yıl Türkiye'ye göç edenler, en çok Rusya Federasyonu vatandaşlarıydı

Rusya-Ukrayna Savaşı, bu iki ülkede yaşayanların Türkiye'ye akın etmesine yol açtı. Bunu istatistiklerde de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki geçtiğimiz yıl Türkiye'ye göç eden bireylerin yüzde 25'i Rusya Federasyonu vatandaşıydı. Bunu yüzde 8,1 ile Ukrayna vatandaşları takip etti. Türkiye'nin aldığı göçlerin ülkelere göre sıralaması şu şekilde:

Türkiye'nin en çok göç aldığı ülkeler Ülke Gelen göçe oranı Rusya Federasyonu %25 Ukrayna %8,1 İran %6,5 Afganistan %5,4 Irak %4,8

En çok göç verdiğimiz ülkeler arasında Suriye yok!

TÜİK, giden göçlere göre de ülke sıralaması oluşturdu. Buradaki en dikkat çekici husus, Suriye, Afganistan ve Pakistan. Ülkemizde uzun zamandır göçmenleri tartışıyor olsak da TÜİK verilerine göre Suriye ve Pakistan'a diğer ülkelere kıyasla çok az göç vermiş gibi görünüyoruz. Afganistan'a verdiğimiz göç ise oldukça düşük bir orana sahip. Türkiye'nin verdiği göçlerin ülkelere göre sıralaması ise şu şekilde: