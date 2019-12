2019’da dijital yayın platformlarında en çok izlenen diziler belli oldu. Listenin ilk sırasında sektör lideri Netflix’in Fox ile ortak yapımı Lucifer yer alıyor. The Sandman çizgi romanından esinlenilerek yaratılan dizinin başrolünde ise Tom Ellis yer alıyor.

Televizyon ve filmler için dünya çapında bir izleme aracı olan TV Time, geride bırakmaya hazırlandığımız 2019 yılının en popüler dijital platform dizilerini listeledi. Netflix’in ağırlığını koyduğu listenin ilk basamağında Lucifer’ı görüyoruz.

Bilenler olacaktır; başrolünde Tom Ellis’i izlediğimiz sevilen dizi, 3. sezonun ardından ana yayıncısı Fox tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine devreye giren Netflix, Lucifer’ın dördüncü sezona el atmış ve bitti denilen diziyi yeniden diriltmişti.

Dijital yayın platformu yapımlarında Netflix, rakipsiz kaldı

Senaryosu Mike Carey tarafından kaleme alınan dizinin son sezonu, geçtiğimiz mayıs ayında yayınlanmıştı. Ellis’in canlandırdığı Lucifer Morningstar karakteri, son olarak Arrowverse dizisi Crisis on Infinite Earths’te görünmüştü. Lucifer’ın 16 bölümden oluşacak olan beşinci sezonu 2020 yılının başlarında Netflix aboneleri ile buluşacak.

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında yine Netflix yapımı olan Stranger Things ve 13 Reasons Why dizilerini görüyoruz. Aslında ilk 10 sıradaki dizilerden sadece ikisi Netflix orijinal yapımı değil: The Handmaid's Tale ve Orange Is the New Black. Buna rağmen her iki dizinin de Netflix kütüphanesinde yer aldığını söylemiş olalım.

En fazla izlenen 10 diziden 8'i Netflix Orijinal yapımı

Toplam 20 diziden oluşan listenin sonlarına baktığımızda 12. sırada popüler bilim kurgu antolojisi Black Mirror bulunuyor. Netflix’in Alman dizisi Dark, 13. sırada yer alırken, 14. ve 18. basamakta ise sırasıyla Netflix-Marvel yapımları The Punisher ve Jessica Jones. Her iki dizi de Disney’in kendi akış platformunu kurması nedeniyle Netflix'te iptal edilmişti. Sizin 2019’da en sevdiğiniz dizi hangisi oldu?

Lucifer 4. sezon fragmanı: