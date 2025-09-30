Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Eylül 2025: Dijital Platformlarda En Çok İzlenen Diziler

Eylülde dijital platformlardan Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. İşte ilk 10'a girmeyi başaran yapımlar.

Eylül 2025: Dijital Platformlarda En Çok İzlenen Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi anlamda popüler durumda. Durum böyle olunca da dizi ve filmlerin çok izlendiğini görüyoruz. Peki geride bıraktığımız **eylülde dijital platformlarda en çok izlenen diziler hangileri? **Gelin listeye bakalım.

JustWatch’ın topladığı ve her gün güncellediği verilerden hazırladığımız liste, Eylül 2025’te Türkiye’de en çok izlenen dizileri içeriyor. Listeye baktığımızda Wednesday’in bu ay gelen yeni sezonuyla zirvede yer aldığını görebiliyoruz. Onun dışında yerli yapımlar da girmeyi başarmış. Neredeyse her platformdan dizi olduğunu da belirtelim.

Eylülde Türkiye'de en çok izlenen diziler

w2

  1. Wednesday - Netflix
  2. Güzelleştiğim O Yaz - Prime Video
  3. Prens - HBO Max
  4. Var Bunlar - TOD
  5. Aşkı Hatırla - Disney+
  6. Platonik: Mavi Dolunay Otel
  7. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  8. Alien Earth - Disney+
  9. The Last of Us - HBO Max
  10. The Walking Dead - TV+, Netflix, Disney+

Listeye baktığımızda hem yeni yapımların hem de eski dizilerin ilk 10'a girmeyi başardığını görüyoruz. Peki sizin bu ay en çok sevdiğiniz dizi ne oldu? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

En çok izlenen dizilerden öne çıkanlar

Wednesday

Wednesday'in 2'inci sezonunda Wednesday Addams'ın yaşadıklarını ve Nevermore'a geri dönmesini izliyoruz.

Güzelleştiğim O Yaz

Üniversitede üçüncü yılı bitiren Belly, ruh eşi Jeremiah’la geçireceği bir Cousins yazı için gün sayıyor. Her şey yolunda derken, sarsıcı olaylar ilk aşkı Conrad’ı yeniden hayatına sokuyor.

Prens

Sevilen dizi Prens'in 3. sezonu geçtiğimiz aylarda çıkış yapmıştı. HBO Max imzalı dizi, hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Dizide, Bongomia Krallığı'nın en az sevilen oğlunun hikâyesini izliyoruz.

Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler Ekim 2025: Netflix'e Gelecek Yeni Dizi ve Filmler
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim