Eylül 2025: Dijital Platformlarda En Çok İzlenen Diziler

Eylülde dijital platformlardan Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. İşte ilk 10'a girmeyi başaran yapımlar.

Dijital film ve dizi platformları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi anlamda popüler durumda. Durum böyle olunca da dizi ve filmlerin çok izlendiğini görüyoruz. Peki geride bıraktığımız **eylülde dijital platformlarda en çok izlenen diziler hangileri? **Gelin listeye bakalım.

JustWatch’ın topladığı ve her gün güncellediği verilerden hazırladığımız liste, Eylül 2025’te Türkiye’de en çok izlenen dizileri içeriyor. Listeye baktığımızda Wednesday’in bu ay gelen yeni sezonuyla zirvede yer aldığını görebiliyoruz. Onun dışında yerli yapımlar da girmeyi başarmış. Neredeyse her platformdan dizi olduğunu da belirtelim.

Eylülde Türkiye'de en çok izlenen diziler

Wednesday - Netflix Güzelleştiğim O Yaz - Prime Video Prens - HBO Max Var Bunlar - TOD Aşkı Hatırla - Disney+ Platonik: Mavi Dolunay Otel Eşref Rüya - Prime Video & TOD Alien Earth - Disney+ The Last of Us - HBO Max The Walking Dead - TV+, Netflix, Disney+

Listeye baktığımızda hem yeni yapımların hem de eski dizilerin ilk 10'a girmeyi başardığını görüyoruz. Peki sizin bu ay en çok sevdiğiniz dizi ne oldu? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

En çok izlenen dizilerden öne çıkanlar

Wednesday

Wednesday'in 2'inci sezonunda Wednesday Addams'ın yaşadıklarını ve Nevermore'a geri dönmesini izliyoruz.

Güzelleştiğim O Yaz

Üniversitede üçüncü yılı bitiren Belly, ruh eşi Jeremiah’la geçireceği bir Cousins yazı için gün sayıyor. Her şey yolunda derken, sarsıcı olaylar ilk aşkı Conrad’ı yeniden hayatına sokuyor.

Prens

Sevilen dizi Prens'in 3. sezonu geçtiğimiz aylarda çıkış yapmıştı. HBO Max imzalı dizi, hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Dizide, Bongomia Krallığı'nın en az sevilen oğlunun hikâyesini izliyoruz.