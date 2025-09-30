Tümü Webekno
Eylül 2025: Dijital Platformlarda En Çok İzlenen Filmler

Dijital platformlarda Eylül 2025'te en çok izlenen filmleri sizlerle derledik. Gelin geride bıraktığımız ay neler izlemişiz bakalım.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Netflix’ten HBO Max’e kadar farklı farklı dizi ve film platformları ülkemizde de oldukça popüler. Öyle ki milyonlarca insan düzenli olarak bu platformlardan boş vakitlerinde filmler izliyor. Peki geride bıraktığımızda eylül ayında dijital platformlarda en çok izlenen filmler hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verilerle Eylül 2025’te Türkiye’de en çok izlenen filmleri sizler için derledik. Listeye baktığımızda zirvede Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmini görüyoruz. Listenik kalanı ise yeni ve eski filmlerden oluşuyor. Çoğu platformdan filmin ilk 10’a girmeyi başardığını da ekleyelim.

Eylülde Türkiye'de en çok izlenen filmler

dayi

  1. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  2. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max
  3. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 - HBO Max
  4. Metruk Adam - Netflix
  5. Çirkin Üvey Kardeş - Mubi
  6. Bilinmeyen Numara: Lisede Mesaj Skandalı
  7. Culpa Mia: Londra - Prime Video
  8. Aquaman ve Kayıp Krallık - Netflix
  9. Arıcı: Ölüm Kovanı - TV+
  10. Anora - Prime Video

Öne çıkan filmler

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2

Uğur bayraktar imzası taşıyan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, yılın başlarında vizyona girse de platformlara gelişiyle yine popülerliğini artırdı. Filmde yükselişi anlatılan Cevahir isimli kabadayının hayatına odaklanılıyor.

Harry Potter ve Ateş Kadehi

İkonik seri Harry Potter'ın 2005'te çıkan Ateş Kadehi filmi HBO Max'te kullanıcılardan büyük ilgi görmüş. Filmde, Harry Potter'ın Hogwarts'daki dördüncü yılında tehlikeli Üçbüyücü Turnuvası'nda uzak okullardan gelen genç büyücülerle birlikte mücadele etmesi konu ediniliyor.

Metruk Adam

Çağrı Lostuvalı'nın yönettiği, Netflix üzerinden ulaşılabilen dram türündeki bu filmde, abisine ait olan ve ailesi tarafından üzerine yıkılan suç nedeniyle yıllarca hapishanede kalan Baran isimli karakter anlatılıyor.

webtekno

