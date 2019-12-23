2019’da En Çok İzlenen Twitch Yayıncıları ve Oyunlar

Geçtiğimiz dönemlerde Arsenal ile ortaklık kuran StreamElements, 2019 yılının oyun dünyasına ait pek çok farklı veriyi paylaştı. Yayınlanan raporda en çok izlenmiş olan Twitch yayıncıları ve oyunlar gibi pek çok farklı başlık bulunuyor.

StreamElements, geçtiğimiz yıllarda sektörün dikkat çeken verilerini derlemek için yayın analiz platformu olan Arsenal ile ortaklık kurmuştu. Yapılan ortaklıkla yayıncılara ait veriler de takip edilebilir hâle gelmişti.

Yapılan bu ortaklık sayesinde sektördeki pazar paylarının yanı sıra platformda izlenen saat sayısına göre en çok izlenen oyunların ve yayıncıların kimler olduğunu görebiliyoruz. Gelin, oyun dünyasını yakından ilgilendiren bu istatistiklere hep birlikte bakalım.

Oyun yayıncılığı endüstrisindeki pazar payları:

Pazar payı grafikleri ile başlamak gerekirse Twitch, sürpriz olmayan bir şekilde sektöre liderlik etmeye devam ediyor. Bu noktada Amazon’un çatısı altında bulunan şirket, pazarın toplam %73’ünü oluşturuyor. Twitch’in hemen arkasından ise %21’lik bir oran ile YouTube Gaming geliyor. Hem Facebook Gaming hem de Mixer, rakip platformlardan yayıncıları bünyesine çekerek pazar paylarını geçtiğimiz yıla göre %2 oranında artırmayı başardı.

İzleme saatlerine gelince Facebook Gaming, %210 oranında bir büyüme ile geçtiğimiz yıla kıyasla en çok artışı yaşayan platform oldu. Facebook Gaming’in hemen arkasından gelen Mixer, %149 büyüme oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Tabii ki bu sitelerin toplam trafiği, Twitch ve YouTube’a kıyasla hâlâ daha oldukça geride kalıyor.

2019 yılında Twitch’te en çok izlenen oyunlar:

Yıl içerisinde pek çok farklı oyun piyasaya sürüldü ve bazıları bir süre oynandıktan sonra yok olup gitti. 2019 yılı içerisinde Twitch üzerinden en çok izlenen oyunlar ise yine bildiğimiz isimler oldu. Verilere geçecek olursak Fortnite’ın izlenme oranlarında geçtiğimiz yıla kıyasla yaşanan %28’lik düşüş ve GTA V’in izlenme oranlarında yaşanan %277’lik artış oldukça şaşırtıcı gözüküyor.

League of Legends, 990 milyon saat ile listede birinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1,2 milyar saat izlenmeye ulaşan Fortnite ise bu yıl 884 milyon saat izlenerek 2. sıraya geriledi.

Ayrıca 2019 yılında ilk 10’a girmeyi başarabilen tek yeni oyun, geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Apex Legends oldu. Oyun, 294 milyon saat ile 8. sırada yer alıyor. Listenin belki de en şaşırtıcı oyunu ise ilk 10’a dahi girmeyi başaramayan PUBG. Bir hatırlatma olarak PUBG, geçtiğimiz yıl listenin 5. sırasında yer alıyordu.

2019 yılında Twitch’te en çok izlenen yayıncılar:

2019 yılı boyunca en çok izlenen yayıncıların istatistiklerinde büyük değişimler meydana geldi. Listenin zirvesinde 22 milyon saatlik izleme ile Fortnite yayıncısı Tfue bulunuyor. Tabii ki Tfue’nun zirveye oturmasında Shroud ve Ninja’nın Mixer’a geçmiş olmasının büyük etkisi bulunuyor. Bu iki isme parantez açmak gerekirse her ikisi de geçtiğimiz dönemlerde Mixer’a geçmiş olmalarına rağmen listenin ilk 5 sırasında kendilerine yer edinmeyi başardılar.

Yayınlanan tam rapor, en iyi kadın yayıncılar ve en çok izlenen yeni oyunlar gibi pek çok farklı analizi içerisinde barındırıyor. Bu rapora ulaşmak ve daha fazla bilgi edinmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.