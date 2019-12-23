Pakistanlı Tekken Dahisi, Yılın E-Spor Oyuncusu Seçildi

Geçtiğimiz ağustos ayında Tekken 7 Evo 2019 turnuvasında şampiyonluğa ulaşan 24 yaşındaki Pakistanlı e-spor oyuncusu Arslan "Arslan Ash" Siddique, ESPN tarafından 2019 yılının en iyi e-spor oyuncusu seçildi.

Red Bull eSports takımının oyuncusu olan Arslan "Arslan Ash" Siddique, damgasını vurduğu 2019 yılını önemli bir ödülle kapattı. 24 yaşındaki Pakistanlı, ESPN tarafından 2019 yılının en iyi e-spor oyuncusu seçildi.

Hem hayran anketinde hem de ESPN'nin seçiminde birinciliği göğüsleyen profesyonel e-spor oyuncusu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. "Arslan Ash" olarak bilinen Siddique, geçtiğimiz ağustos ayında Las Vegas’ta düzenlenen Tekken 7 Evo 2019 Grand Finals’ta Knee’yi mağlup ederek, turnuvanın şampiyonu olmuştu.

Arslan Ash, Pakistan’daki ulusal turnuvalarda önemli başarılar yakaladıktan sonra, uluslararası turnuvalara katılmaya karar verdiğini söylüyor. Bunun için yeterli paraya sahip olmamasına rağmen başta annesi olmak üzere çevresinden müthiş bir destek gördüğünü belirten Pakistanlı oyuncu, Umman Muscat'taki KOF GCC 2018’de gösterdiği başarılı performansın hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ifade ediyor.

Yılın E-spor oyuncusu, bir Tekken dahisi oldu

Doğduğu yer olan Lahore'da oyun salonlarında zamanını geçiren sıradan bir gençken, bugün iki Evo turnuvası şampiyonluğu bulunan bir Tekken dahisine dönüşen Arslan Ash, hiç şüphesiz Pakistan’daki binlerce oyuncuya ilham veriyor. Orta sınıf bir aileden gelen ve önüne çıkan sosyo-ekonomik bariyerleri bir bir geçmeyi başaran 24 yaşındaki e-spor oyuncusu, ülkesinde tanınmayı hak eden çok sayıda yetenek olduğunu kanıtlıyor.