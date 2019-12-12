2019 Yılında Videoları En Çok İzlenen YouTuber Açıklandı

YouTube geçtiğimiz günlerde, 2019 yılının en dikkat çekici videolarını gösterdiği bir video ile duyurmuştu. YouTube’un Rewind 2019 videosunun ardından, 2019 yılının en çok izlenen YouTuber’ı da açıklandı. 2019 yılında en fazla izlenen YouTuber MrBeast oldu.

2019’un son günlerine doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yılın sonuna doğru gelirken 2019’un dikkat çekenleri de birbiri ardına paylaşılıyor. Dünyanın en önemli video izleme platformu olan YouTube’un da 2019’da en fazla izlenen YouTuber’ı belli oldu.

2019’da en fazla izlenen YouTuber, MrBeast ismini kullanan Jimmy Donaldson oldu. 21 yaşındaki MrBeast’in YouTube’daki kanalına yaklaşık 27 milyon kişi abone. 13 yaşında YouTube için içerik üretmeye başlayan ünlü YouTuber, yaptığı binlerce dolarlık bağışlarla da insanların zihninde yer tutuyor.

MrBeast ismini kullanan YouTuber, ilk videosunu Şubat 2012’de “MrBeast6000” kullanıcı adıyla YouTube’a yükledi. Ünlü YouTuber, ilk videosunu yüklediğinde daha 13 yaşındaydı. YouTube’da daha fazla insana ulaşmanın yollarını yıllarca arayan MrBeast, ilk yıllarda YouTube’da oyun videoları paylaşıyordu.

27 milyon aboneli MrBeast'in her bir videosu 10 milyondan fazla izlendi

Oyunlardaki komik videolardan derlediği videolarla YouTube’da bir yer kazanmaya çalışan MrBeast, ilk başarısını, 2015 ve 2016 yıllarında, Youtube’da keşfettiği “en kötü introları” derleyerek kazandı. En kötü introlar videosu ile MrBeast, YouTube’da 30.000 abone kazandı.

MrBeast ismini kullanan YouTuber asıl başarısını ise Ocak 2017’de 100.000’e kadar saydığı video ile elde edebildi. MrBeast’in 100.000’e kadar saydığı videosu, viral oldu. Videonun viral olmasının ardından MrBeast, saatler süren videolar çekmeye başladı. Bu videolar MrBeast’in 1 milyon aboneye ulaşmasını sağladı.

Şu anda YouTube’da yaklaşık 27 milyon abonesi olan MrBeast, diğer taraftanda yaptığı büyük miktarda yardımlarla tanınıyor. MrBeast’in verdiği binlerce dolarlık yardımlar, arkadaşlarına aldığı pahalı hediyeler ve Aralık 2018’de tuhaf içeriği ile dağıttığı 1 milyon dolar, ona “YouTube’un en büyük hayırseveri” ünvanını kazandırdı.

Elon Musk, Jack Dorsey gibi isimlerin de katıldığı ağaç kampanyası düzenledi

YouTube’ın en fazla izlenen YouTuber’ı olduğu açıklanan MrBeast, son olarak ekim ayında 20 milyon aboneye ulaşmasını 20 milyon ağaç kampanyası ile duyurmuştu. 20 milyon ağaç dikilmesi için düzenlenen bağış kampanyasında 18 milyon dolar toplandı. MrBeast’in kampanyasına Elon Musk, Jack Dorsey ve Jeffree Star gibi ünlü isimler de katıldılar.

2019’da YouTube’un en fazla izlenen YouTuber’ı olan MrBeast’in yayınladığı her içerik ortalama olarak 10 milyondan fazla görüntülenme aldı. MrBeast’in ne kadar serveti olduğu ve ne kadar kazandığı bilinmiyor. Ancak 1 milyon dolar dağıttığı videodaki paranın markalar tarafından finanse edildiği söyleniyor.