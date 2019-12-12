Kullanıcılar, Google üzerinden en nefret edilen YouTuber'larla ilgili araştırmalar yaptıklarında, karşılarında PewDiePie'ı buluyorlar. Dünyanın en popüler YouTuber'larından bir tanesi olan PewDiePie'ın, aynı zamanda en nefret edilen YouTuber'u olmasının altında ise bazı nedenler var.

Dünyanın en popüler arama motorunun Google olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hal böyle olunca da Google tarafından yayınlanan veriler, genellikle belirleyici oluyor. Çünkü dünyanın hemen her ülkesinden internete bağlanan devasa bir kullanıcı kitlesi, internet üzerinden herhangi bir bilgiye erişebilmek için Google'dan faydalanıyorlar.

Google'ın bu denli popüler olması, arama motorunun algoritmasının güvenilir olduğu anlamına geliyor. Ancak şimdi, Google verilerinden ilginç bir sonuç çıktı. Şöyle ki dünyanın en popüler YouTuber'larından olan PewDiePie, aynı zamanda dünyanın en nefret edilen YouTuber'ı. Peki 100 milyondan fazla abonesi bulunan, aslen İsveçli olan Felix Arvid Ulf Kjellberg'den bu denli nefret edilmesinin nedeni ne olabilir?

En çok takip edilen YouTuber, en nefret edilen YouTuber

Şöyle ki; Google'da "most-hated YouTuber" isimli bir arama yaparsanız, karşınıza PewDiePie çıkıyor ve bu YouTube fenomeniyle ilgili genel bilgileri görüntüleyebiliyorsunuz. Aslına bakacak olursak bu durum biraz garip, çünkü bu kadar nefret edilen bir kişinin buna paralel olarak 100 milyondan fazla aboneye sahip olması, çok da akla uygun bir şey değil.

Bu durumun altında üç farklı neden yatıyor olabilir. Bunlardan ilki PewDiePie'ın şöhreti, ikincisi Google algoritmasındaki bir hata ve üçüncüsü de PewDiePie'ın bazı içeriklerine karşı aldığı tepkiler ve hatta bazı olayların sponsorluk anlaşmalarına bile mal olması. Dilerseniz lafı daha uzatmadan, PewDiePie'ın neden en nefret edilen YouTuber olduğunu irdeleyelim.

Google, PewDiePie'yı YouTuber kelimesiyle özdeşleştirmiş olabilir

Bir kişiden nefret edebilmemiz için, öncelikle o kişiyi tanıyor olmamız gerekiyor. PewDiePie, dünyanın en popüler YouTuber'larından bir tanesi. Yani evet, hepimiz PewDiePie hakkında bir şeyler biliyoruz. Üstelik az öncesinde de belirttiğimiz gibi; PewDiePie, dünyanın en popüler YouTuber'larından bir tanesi. Yani Google algoritması, PewDiePie'ı "YouTuber" kelimesi ile ilişkilendiriyor olabilir.

Aslına bakacak olursak, PewDiePie'ın en nefret edilen YouTuber olarak karşımıza çıkmasının esas nedeni Google'ın algoritması olabilir. Çünkü "the best YouTuber" (en iyi YouTuber), "coolest YouTuber" (en cool YouTuber) ve "dumbest YouTuber" (en aptal YouTuber) gibi aramalar yapıldığında da karşımıza PewDiePie çıkıyor.

Ancak PewDiePie'ın dünyanın en nefret edilen YouTuber'ı olmasının tek nedeni, Google'ın algoritması olmayabilir. Çünkü PewDiePie, zaman zaman ırkçı sözleri ve bazı kabul görmeyen davranışlarıyla da gündem oluyor. Bu durum, PewDiePie'ın videolarına doğrudan dislike olarak geri dönüyor. Bu durum, 100 milyondan fazla aboneye sahip olduğunduğunda çok ciddi rakamlara ulaşabiliyor.

Öyle ya da böyle PewDiePie, dünyanın en popüler YouTuber'larından bir tanesi olmasına rağmen Google, PewDiePie'ı bazı nedenlerden ötürü dünyanın en nefret duyulan YouTuber'ı olarak gösteriyor. Her ne kadar ibre, Google PewDiePie'ı "YouTuber" kelimesiyle ilişkilendiriyor gibi görünse de PewDiePie'ın bu konuda bazı adımlar atması gerekiyor gibi görünüyor.